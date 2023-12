28 dicembre 2023 11:09

Fotogallery - A Natale i panettoni Fiasconaro sono sbarcati in Antartide

A Natale i panettoni di Fiasconaro, pluripremiata eccellenza dolciaria siciliana, sono sbarcati in Antartide per portare l'abbraccio delle festività agli oltre 140 tecnici, ricercatori ed esperti militari di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri del Programma Nazionale di Ricerche finanziato dal ministero dell'Università e della Ricerca, impegnati nella 39esima spedizione italiana 2023-2024. Un'iniziativa dalla forte valenza simbolica, che è giunta come un "abbraccio da casa" per creare un clima di festa, contribuendo ad allietare quei momenti in cui la distanza dalle famiglie è maggiormente percepita. "Con i nostri panettoni, simbolo per antonomasia del Natale italiano e della convivialità delle feste, abbiamo voluto rendere omaggio ai ricercatori italiani impegnati ogni anno a vivere e lavorare in un ambiente così estremo in nome della scienza, trascorrendo le festività natalizie lontano dalle loro famiglie, dagli amici e dai loro paesi di origine", ha commentato il Maestro Nicola Fiasconaro.

Attualmente sono in corso in Antartide le attività di ben 31 progetti di ricerca nell'ambito delle scienze dell’atmosfera, geologia, paleoclima, biologia, oceanografia e astronomia. Le missioni italiane in Antartide, finanziate dal ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), sono gestite dal CNR per il coordinamento scientifico, dall'ENEA per la pianificazione e l'organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche e dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) per la gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio Laura Bassi.