21 marzo 2024 17:51

Andrea Bocelli Foundation inaugura l'ABF "Maria Manetti Shrem" Educational Center all'Ospedale Meyer di Firenze

Grande festa all'Ospedale Meyer di Firenze per l'apertura dell'ABF "Maria Manetti Shrem" Educational Center, il centro interamente dedicato all'attività educativa dei bambini e delle bambine ospedalizzati, ideato e realizzato dalla Andrea Bocelli Foundation in collaborazione con AOU Meyer IRCCS e Fondazione Meyer.

Alla cerimonia di apertura erano presenti il fondatore Andrea Bocelli, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'assessore Sara Funaro, i vertici della Fondazione Stefano Aversa, Veronica Berti, Laura Biancalani, il direttore generale dell'AOU Meyer Irccs Paolo Morello e il presidente della Fondazione Meyer Marco Carrai. A sorpresa sul palco anche il prestigiatore Andrea Paris.

L'ABF "Maria Manetti Shrem" Educational Center sarà aperto tutti i giorni alle bambine e ai bambini ricoverati, promuovendo la realizzazione di un curriculum di attività integrato. Oltre a poter accogliere Scuola in Ospedale, presente da vent'anni al Meyer grazie all'Ufficio Scolastico Regionale, il Centro ospiterà e potenzierà anche le attività delle altre realtà socio-educative già attive presso l'ospedale. Contestualmente all'avvio del progetto è partita l'elaborazione di un sistema di valutazione di impatto elaborato con il supporto di ARCO dell'Università di Firenze, con l'obiettivo di controllare il processo di progetto e dimostrare come l'educazione in ospedale sia un potente elemento di cura per il bambino e per la famiglia e come possa essere un grande alleato dei sanitari.

La struttura è stata realizzata grazie alla generosità di Maria Manetti Shrem, filantropa da sempre vicina ai progetti ABF e al supporto di Lucio e Angela Angelucci, Investindustrial Foundation, Paola, Annì e la famiglia Rovellini, Alessandro Dusi, The Club Firenze, Famiglia Ciardi, Festival Napa Valley, Chopard, Generali Italia, Feminin Pluriel, Credem Banca, EIS Versilia, Algam Eko, Ilaria Capponi e Antonio Tomassini, Gruppo Giardini, Famiglia Coventry.

"Provare a descrivere quello che si vive in luoghi come questo, come il Meyer, è perfettamente inutile, perché le gioie e le sofferenze che si vivono qua dentro non si possono esprimere, il linguaggio umano non può - ha dichiarato Bocelli -. Un bambino quando è qui dentro sente la necessità di non rimanere indietro rispetto agli altri e forse studia anche più volentieri di chi è fuori e avrebbe la possibilità di correre e giocare a pallone. Il mondo va avanti grazie a chi lavora e a chi fa e non a chi parla; quindi, io vorrei parlare poco e solamente ringraziare infinitamente tutti e augurare di cuore buon lavoro".

"Quotidianamente incontro professionisti del mondo della scuola e alunni che mi raccontano storie e avvenimenti di una Istituzione che mi rende orgoglioso. Ci sono però 'momenti speciali', come questo alla scuola in ospedale del Meyer di Firenze, che mi suscitano un'emozione difficile da descrivere - ha detto il ministro Valditara -. Qui competenze mediche, educative e sociali si fondono e danno vita a un laboratorio di speranze e sorrisi per i bimbi di tutto il mondo. Ho ringraziato da ministro e da papà, ognuno di loro. Pubblico e privato possono cooperare e il Meyer è la migliore testimonianza che si possa esprimere. Noi, come Dicastero, ci saremo sempre".