12 ottobre 2023 14:53

Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana, oltre 130mila euro raccolti per le pasticcerie colpite dall'alluvione in Romagna

Solidarietà, nuovi associati e aggiornamento professionale ad alto livello. È il lascito del secondo seminario tecnico organizzato da APEI (Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana) presso la sede di Cast Alimenti a Brescia. La tre giorni è stata l'occasione di confronto tra gli Ambasciatori e una vetrina per approfondire ancora una volta le nuove frontiere della pasticceria, ma anche il momento per annunciare gli aiuti concreti che l'associazione e le aziende partner hanno voluto offrire ai colleghi particolarmente colpiti dall'alluvione dello scorso maggio in Romagna.

"APEI destina da sempre il 10% delle quote associative a un fondo di solidarietà da utilizzare a favore degli associati che possano incorrere in seri problemi di qualsiasi natura. Dopo la grave alluvione che ha colpito la Romagna in primavera, che è avvenuta in concomitanza del nostro primo Seminario pubblico a Napoli, abbiamo deciso di destinare l'intera quota raccolta, aumentandola con un ulteriore contributo volontario degli associati, alle pasticcerie più colpite dalla calamità naturale, anche se non associate - ha spiegato il Presidente APEI Maestro Iginio Massari -. Abbiamo coinvolto in questa straordinaria gara di solidarietà anche le aziende partner che collaborano con APEI e che ringraziamo sentitamente per la loro sensibilità e generosità".

A beneficiare degli oltre 130mila euro raccolti (tra aiuti economici, materie prime e attrezzature tecnologiche) sono "Pasticceria Sebastiano Caridi" di Faenza, "Pasticceria Rubicondo" di Solarolo, "Pasticceria del Portico" di Castel Bolognese e "Antica Pasticceria del Corso" di Faenza, che hanno già ricevuto la donazione.

Il seminario ha segnato anche l'ingresso di cinque nuove aziende associate che, attraverso i loro pasticceri, hanno superato gli esami di ammissione. Si tratta di Marco Ferrari e Carlotta Filippazzi, rispettivamente titolare e pasticcera della Pasticceria Passerini di Lissone, Mario Feliciani (Gelateria Magrini di Roseto degli Abruzzi), Carlotta Filippini (Pasticceria Dolce Angolo di Rezzato), Alessio Guastini (Pasticceria Guastini di Prato), Nicola Paiato (Pasticceria Dolci Follie di Ferrara).