Valentino, non uno ma cinque possili eredi

La prima questione da definire è quella che riguarda liquidità e investimenti mobiliari, da reperire e quantificare in maniera esatta. Come riferisce il "Corriere della sera", a nome di Valentino risulterebbe un conto presso Coutts & Company a Londra, la private bank inglese che gestisce grandi patrimoni (che avrebbe vantato in passato tra i propri clienti persino la regina Elisabetta). Valentino e Giammetti hanno avuto residenza a Londra, nell'esclusivo quartiere di Kensington, per oltre dieci anni dopo la vendita della maison nel 1998 per 500 miliardi di lire (circa 260 milioni di euro). Successivamente lo stilista si è trasferito in Svizzera, presso lo Chalet Gifferhorn di Gstaad, per poi tornare negli ultimi anni nella villa romana.