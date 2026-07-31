SETTORE IN CRESCITA

Turismo, agosto da record: quasi 97 milioni di pernottamenti previsti in Italia

Le stime di Assoturismo-Confesercenti indicano una crescita rispetto al 2025: a sostenere il settore sono le destinazioni balneari, i laghi e la montagna

03 Ago 2026 - 07:00
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L'estate italiana entra nel suo momento decisivo con numeri che confermano la forza del comparto turistico. Agosto si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti, consolidando un trend positivo nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Il settore continua a mostrare capacità di tenuta, ma gli operatori osservano con attenzione l'evoluzione della spesa delle famiglie e dei turisti stranieri.

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Quasi 97 milioni di presenze nel mese clou dell'estate

 Secondo le stime elaborate da Assoturismo-Confesercenti attraverso il Centro Studi Turistici di Firenze, ad agosto sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore del mercato, con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale e una crescita dell'1%. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento: i turisti stranieri dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti, corrispondenti al 46,2% del totale, con un incremento dell'1,3%.

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Vacanze più brevi per contenere i costi

 Il quadro positivo si inserisce però in un contesto economico caratterizzato dall'aumento dei prezzi dei carburanti e dei trasporti. Una situazione che potrebbe modificare le abitudini dei viaggiatori. Gli operatori prevedono soggiorni mediamente più brevi, una maggiore preferenza per destinazioni facilmente raggiungibili e una riduzione delle spese effettuate durante la permanenza nelle località di vacanza. Una strategia adottata da molte famiglie per compensare l'aumento del costo del viaggio senza rinunciare alle ferie estive.

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Mare, laghi e montagna conquistano i turisti

 Le elevate temperature e il meteo stabile continuano a favorire le destinazioni all'aria aperta. Le località balneari si confermano la meta principale, con oltre 43 milioni di presenze previste e una crescita dello 0,9%. Performance ancora migliori sono attese nelle località lacustri, che registrano un incremento dell'1,6% superando gli 8,6 milioni di pernottamenti, mentre la montagna si conferma uno dei segmenti più dinamici dell'estate con una crescita del 2,3% e circa 11,7 milioni di presenze. Anche le aree rurali, tra campagna, colline e piccoli borghi, continuano ad attirare visitatori grazie alla ricerca di esperienze autentiche e ritmi più rilassati, superando i 3,4 milioni di presenze previste.

Le città d'arte rallentano sotto il peso del caldo

 Diversa la situazione per le città d'arte, dove le temperature elevate stanno incidendo soprattutto sulla domanda interna. La crescita prevista si limita allo 0,3%, per un totale di circa 13,6 milioni di pernottamenti. Nonostante il rallentamento del turismo italiano, le mete culturali continuano a esercitare un forte richiamo sul mercato internazionale, che resta il principale motore di questo segmento.

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Benessere e natura sostengono il turismo termale

 Anche il comparto termale dovrebbe chiudere agosto con un lieve segno positivo. Le presenze sono stimate in circa 2,1 milioni, con un incremento dello 0,2%, sostenuto soprattutto dalle strutture immerse nella natura, dai percorsi benessere e dalle attività all'aperto. Più debole, invece, l'andamento del termalismo tradizionale, che come ogni anno risente della stagionalità del mese di agosto.

L'incognita resta il caro carburanti

 L'aumento dei prezzi dei carburanti potrebbe incidere in modo significativo sui bilanci delle famiglie, con effetti soprattutto sui viaggi brevi e sulle prenotazioni last minute. Se il costo degli spostamenti dovesse continuare a crescere, il rischio è una riduzione dei weekend fuori porta e una permanenza media più contenuta anche durante il periodo di massima affluenza estiva.

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