Le elevate temperature e il meteo stabile continuano a favorire le destinazioni all'aria aperta. Le località balneari si confermano la meta principale, con oltre 43 milioni di presenze previste e una crescita dello 0,9%. Performance ancora migliori sono attese nelle località lacustri, che registrano un incremento dell'1,6% superando gli 8,6 milioni di pernottamenti, mentre la montagna si conferma uno dei segmenti più dinamici dell'estate con una crescita del 2,3% e circa 11,7 milioni di presenze. Anche le aree rurali, tra campagna, colline e piccoli borghi, continuano ad attirare visitatori grazie alla ricerca di esperienze autentiche e ritmi più rilassati, superando i 3,4 milioni di presenze previste.