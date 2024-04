Fastweb entra nel mercato dell'energia elettrica con un'offerta innovativa

Fastweb entra nel mercato dell’energia elettrica con Fastweb Energia, l’offerta innovativa per l’energia elettrica certificata attraverso le Garanzie d’Origine 100% da fonti rinnovabili, a canone mensile fisso a seconda delle fasce di consumo, che semplifica la vita delle famiglie italiane, dando loro la certezza della spesa per i propri consumi energetici.

Ufficio stampa

L’offerta di Fastweb Energia

“Oggi è un giorno importante per Fastweb che compie un altro passo per diventare un partner sempre più affidabile per i propri clienti - ha dichiarato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb - La qualità del servizio e l’innovazione unite alla semplicità e trasparenza che ci distinguono da sempre per la connettività fissa e il servizio mobile, da oggi si estendono anche alla fornitura di energia elettrica per creare ancora più valore e offrire alle famiglie un servizio sempre più completo in grado di rispondere alle loro esigenze”.

L'offerta è a canone fisso per fasce di consumo con un prezzo mensile che il consumatore può scegliere e conoscere prima di sottoscriverla, comprensivo di tutte le voci (spesa materia prima, spesa per trasporto e gestione contatore, spesa per oneri di sistema, accise, Iva), sempre uguale. Inoltre, Fastweb Energia offre la possibilità di monitorare online i propri consumi giornalieri e prevedere quelli annuali grazie all’intelligenza artificiale, tramite l’area cliente riservata. Per le prime tre settimane il prezzo sarà bloccato: 65 euro al mse per 2.500 Kwh all’anno per una potenza di 3Kwh.

Per i nuovi clienti Fastweb Energia è disponibile in tre profili sulla base dei consumi annui con canone mensile bloccato per 12 mesi dal momento dell’attivazione dell’offerta: Fastweb Energia Light a 45 euro al mese per 1.500 kWh all’anno, Fastweb Energia Full a 65 euro al mese per 2.500 kWh all’anno e Fastweb Energia Maxi a 95 euro al mese per 4.000 kWh all’anno.

Controllo della spesa in tempo reale

Grazie alla possibilità di controllare in tempo reale l’andamento dei consumi, Fastweb Energia incoraggia un uso consapevole dell’energia e anche in caso di superamento dei consumi inclusi nel canone, il prezzo per l’energia addizionale è in chiaro e all-inclusive e pari a 0,45 euro per kWh. Per coloro che sottoscriveranno l’offerta nelle prossime settimane, il prezzo del canone mensile di Fastweb Energia sarà bloccato per 5 anni. Le offerte sono sottoscrivibili anche per i già clienti Fastweb per i quali è previsto uno sconto ulteriore di 5 euro sul canone mensile.

Infine, anche per la nuova offerta, Fastweb conferma lo stesso approccio rivoluzionario adottato per le offerte di connettività fissa e mobile: nessun vincolo e nessun costo nascosto, nessuna durata contrattuale minima, nessuna penale di recesso né la necessità di versare depositi cauzionali.