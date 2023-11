ShortLab, pillole di economia

CASH FLOW MANAGEMENT PER AZIENDE MULTI-ENITÀ: IL CONSOLIDAMENTO SECONDO AGICAP

Le aziende con più business unit hanno esigenze diverse rispetto a realtà con un unico quartier generale: occorre monitorare accuratamente i flussi di cassa di tutte le entità per evitare disequilibri e tensioni. Se le sedi si trovano in aree geografiche dove non si utilizza la stessa valuta, le complessità aumentano. Gestire i flussi di cassa dell’intero gruppo diventa facile e a prova di errore con la funzionalità Consolidamento del software Agicap, azienda ben nota nel segmento SaaS per le proprie efficienti soluzioni software dedicate al cash management. Utilizzabile anche tramite l’applicazione mobile di Agicap, disponibile per iOS e Android, la funzione è intuitiva e gratuita e permette di tenere d’occhio i flussi di cassa direttamente dal proprio dispositivo. Incassi, pagamenti e saldi sono sempre monitorati. Grazie a questa funzione è semplicissimo passare dalla visualizzazione e gestione dei dati per singola azienda a quella di gruppo. La funzionalità Consolidamento è stata pensata per imprese multi-entità, ma non necessariamente per grandi aziende e multinazionali.



RITTER SPORT PUBBLICA IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ #DISCOVERTHEGOOD - Alfred Ritter GmbH Co. KG, azienda produttrice delle inconfondibili tavolette quadrate di cioccolato Ritter Sport, ha reso disponibile “#discoverthegood”, il quinto Bilancio di Sostenibilità, relativo al biennio 2021-2022. Pubblicato su base volontaria dal 2014, il Rapporto di Sostenibilità di Ritter Sport documenta in modo chiaro ed esaustivo i risultati conseguiti dall’azienda in materia di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, gli avanzamenti dei progetti in corso e i target da raggiungere a breve, medio e lungo termine. La rilevanza del report non deriva solo dalle dimensioni di Ritter Sport: tra i maggiori produttori europei di cioccolato commercializzato in oltre 100 paesi per un fatturato che nel 2022 è ammontato a 538 milioni di euro. Sin dai primi anni ’90, infatti, l’azienda condotta dalla famiglia Ritter – oggi alla quarta generazione - si è distinta per la qualità del prodotto finale e l’attenzione alla sostenibilità attraverso investimenti in programmi di partnership, trasparenza nella catena di approvvigionamento del cacao, la scelta di approvvigionare energia da fonti rinnovabili e il costante percorso verso la neutralità climatica. "Con #discoverthegood abbiamo voluto ribadire il nostro desiderio di comunicare in modo semplice, trasparente e costruttivo con tutti i nostri stakeholder, mettendoli nelle condizioni di valutare i risultati raggiunti e quelli ancora da conseguire" dichiara Thomas Straub, Amministratore Delegato di Ritter Sport Italia. "Il Rapporto documenta come gli investimenti e l’impegno di questi anni verso tutta la filiera del cacao stiano iniziando a dare frutti di cui andare legittimamente orgogliosi. Chi oggi non agisce in modo sostenibile, domani non avrà un futuro".

Ritter Sport, che dal 2018 si approvvigiona esclusivamente di cacao 100% certificato sostenibile in conformità ai programmi Rainforest Alliance e FairTrade, nel biennio 2021/22 ha compiuto un ulteriore passo verso la sostenibilità e la trasparenza della filiera del cacao dando impulso ai programmi di partnership con cooperative e organizzazioni di produttori in Ghana, Costa d’Avorio, Nigeria, Nicaragua e Perù. L’obiettivo che Ritter Sport si è proposta di centrare entro il 2025 è duplice: estendere la tracciabilità del cacao sino alla singola azienda agricola e portare al 100% la quota del fabbisogno annuo di massa e burro di cacao per la produzione della gamma Ritter Sport soddisfatta dalle forniture provenienti dai programmi di partnership. Peraltro, il traguardo della tracciabilità totale è stato raggiunto a fine 2022, in anticipo di oltre due anni rispetto all’obiettivo prefissato.

In Nicaragua, l’azienda è presente dagli anni ’90 con il programma Cacao-Nica, cui si è aggiunta, dal 2012, la piantagione di proprietà “El Cacao”, che segue i dettami dell’agricoltura integrata. A pieno regime, “El Cacao” coprirà sino a 1/4 del fabbisogno annuo di massa di cacao dell’Azienda, a conferma che la coltivazione del cacao con standard elevati può essere anche economicamente redditizia. Sin dalla seconda metà degli anni ’80 la famiglia Ritter ha preso una posizione netta in materia di energia: impegnarsi a portare a termine la transizione dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Oltre alla centrale di cogenerazione, attiva dal 2002 nello stabilimento di Waldenbuch e che fornisce circa il 50% del fabbisogno di energia elettrica e il 70% dell’energia termica, da maggio 2022 l’Azienda si è dotata del più grande impianto solare termico della Germania. Realizzato sul tetto del nuovo magazzino materie prime e imballaggi di Dettenhausen, il grande impianto fotovoltaico è in grado di generare fino a 1125 MWH l’anno di energia termica che Ritter Sport condividerà con la rete di teleriscaldamento del comune di Dettenhausen.

Dal 2020, Ritter Sport è neutrale dal punto di vista climatico grazie al sistema delle compensazioni. Tuttavia, l’Azienda, in collaborazione con i suoi fornitori di materie prime, intende raggiungere entro il 2025 l’obiettivo della completa neutralità climatica includendo le emissioni Scope 3 su cui può esercitare un’influenza diretta.



BENIAMINO PETTENON NOMINATO CAVALIERE DELL'ORDINE "AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA"- Con decreto del 2 giugno 2023 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha insignito Beniamino Pettenon dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", conferita ai cittadini che si distinguono per meriti nel campo delle arti, dell'economia o di pubbliche cariche e attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari. L’onorificenza gli è stata conferita sabato 4 novembre dal Prefetto di Padova, Francesco Messina. La filosofia che contraddistingue Beniamino Pettenon, Presidente di Fila Solutions è sempre stata quella di creare benessere nell’impresa, puntando sulla qualità, con la volontà di lasciare una traccia positiva nel territorio. Le radici di cui va molto fiero, sono venete così come il suo percorso umano e lavorativo. "È per me un grande onore ricevere questa prestigiosa onorificenza e sono orgoglioso che mi sia stata conferita nell’anno in cui Fila compie gli 80 anni di vita. – dichiara il Presidente - Con passione, impegno e grande responsabilità ho sempre cercato di far crescere l’azienda. La mia sincera gratitudine va alla mia famiglia e a tutti i collaboratori per il sostegno quotidiano, senza il quale Fila non avrebbe raggiunto i prestigiosi traguardi di oggi". Il Cavalierato giunge nell’anno in cui Fila festeggia l’80° anniversario di fondazione. Un’azienda familiare, con sede a San Martino di Lupari (Pd), che Beniamino Pettenon ha fatto crescere fin dal suo ingresso, con il ruolo di “semplice” venditore negli anni ’60, con la precisa volontà di farla diventare un’azienda che si distinguesse nel mercato per la cura delle superfici. Da una forte richiesta del mercato, alla produzione di lucidi per scarpe, affianca la produzione di cere per pavimenti e grazie a ciò si aprono grandi commesse sui mercati internazionali. Oggi Fila Solutions è tra i grandi player del settore con una ampia gamma di prodotti dedicati al trattamento di tutte le superfici. Ricerca, vicinanza al territorio e internazionalità sono le tre parole chiave del suo successo. La sostenibilità è uno dei punti chiave dell’azienda (tanto che nel 1999 viene sviluppato il primo prodotto a base acqua) ma grande importanza viene data anche alla parte sociale, legata al territorio dove è nata e tutt’ora opera. Territorio in cui Beniamino Pettenon si attiva da sempre per il benessere dei dipendenti e non solo. Fila è da sempre vicina al mondo dell’arte e del restauro: ne sono un esempio gli interventi di recupero del Palazzo della Ragione di Padova, del Tempio canoviano a Possagno, di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta o più internazionali come il Louvre di Abu Dhabi. Oltre che Presidente dell’Azienda Beniamino Pettenon assume nel 2005 anche il ruolo di Presidente della sezione chimici di Padova.



NASCE NOI DISTRIBUZIONE, IL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA SI RACCONTA A PARTIRE DA UN MAGAZINE DIGITALE Nasce, online, NOI DISTRIBUZIONE, il magazine digitale che racconta il mondo della Distribuzione Moderna attraverso le storie che mettono al centro il lavoro di persone e imprese che sono impegnate quotidianamente al servizio di milioni di italiani. Il nuovo portale, raggiungibile all’indirizzo NoiDistribuzione.it, nasce su impulso di Federdistribuzione, che da oltre sessant’anni riunisce e rappresenta le imprese della Distribuzione Moderna, alimentare e non alimentare, operanti in Italia.

NOI DISTRIBUZIONE è un progetto partecipato e sostenuto dalle aziende, che si prefigge di dare voce alle persone e alle attività concrete del settore, al valore delle professioni e al rapporto con le comunità locali, all’evoluzione del commercio moderno e alle sfide che lo attendono in chiave di sostenibilità e digitalizzazione. Obiettivi che prendono forma nel Manifesto di NOI DISTRIBUZIONE: "Lavoriamo ogni giorno a servizio del Paese, testimoni di cultura, tradizioni ed eccellenze dei territori. Con uno sguardo al futuro, tra innovazione e sostenibilità. Ascoltiamo la voce di milioni di persone, ciascuna con i propri desideri ed esigenze. Sempre impegnati a offrire ciò che soddisfa le necessità di ognuno. Un lavoro quotidiano ed essenziale, che portiamo avanti con orgoglio, ma spesso invisibile agli occhi di tanti. Siamo noi, Noi persone e imprese della Distribuzione, a servizio del Paese, per Voi, per Te".

TRAGHETTILINES PREMIATA PER IL SUO CUSTOMER SERVICEE FRA I TOP 100 SITI E-COMMERCE D‘ITALIA - Un’estate all’insegna di prestigiosi riconoscimenti vede Traghettilines guadagna re un posto sul podio nella Italy's Best Customer Service 2023/2024 , la classifica delle aziende che offrono il miglior servizio clienti, nella categoria Trasporti Marittimi, Navi e Traghetti". Questa indagine, realizzata da L’Economia del Corriere della Sera insieme a Statista , ha lo scopo di individuare le aziende, i fornitori e le istituzioni che offrono il miglior servizio clienti in Italia e lo fa basandosi sulle opinioni di oltre 15.000 consumatori.

Traghettilines , inoltre, ottiene un ottimo piazzamento tra i T o p 100 S iti E C ommerce preferiti dagli Italiani per i loro acquisti (classifica redatta dalla Casaleggio e Associati e raggiunge la top 30 nella sua categoria di appartenenza, il travel, dove primeggiano gli attori maggiori del settore quali Booking.com, A irbnb, Trenitalia e Flixbus.

Un altro riconoscimento importante arriva dalla quarta edizione di GNV Awards , l‘evento che ogni anno la compagnia marittima Grandi Navi Veloci organizza per celebrare i suoi partner principali. A Prenotazioni 24, OTA propriet aria del bran d Traghettilines è stato consegnato, durante la serata svoltasi a Barcellona, il premio di Top of The Tops Best Travel Agency

CONVENTION ASSUM "L’UNIONE FA LA FORZA, INSIEME VERSO IL FUTURO" - Confermato l'atteso appuntamento dei soci Assium - Associazione Italiana Utility Manager. Anche quest’anno, la convention annuale del 21 novembre rappresenta un’immancabile occasione di networking e confronto tra addetti ai lavori e istituzioni, a cui si aggiunge l’opportunità di ascoltare gli speech ispirazionali di Oscar di Montigny, scrittore, divulgatore e keynote speaker internazionale su Innovazione, Sostenibilità, Umanesimo, Daniele Viganò, scrittore e speaker internazionale, Giuseppe Dell’Acqua Brunone, Ceo di Revoluce e di Stantup e Paolo Mutinelli, Head of Solutions & Go to Market Eolo. Conduce la giornata Alessandro Plateroti editorialista TG4 e Radio24, Direttore Newsmondo, già vice direttore del Sole 24 Ore. L’evento si svolgerà all’Auditorium Confindustria presso il Kilometro Rosso di Bergamo, location premium che rappresenta uno dei poli tecnologici più all’avanguardia del nostro Paese, un contesto moderno dove si progetta il futuro unendo risorse e competenze multidisciplinari, uno spazio naturalmente aperto agli incontri di business e al networking. Sono aperte le registrazioni all'evento.

UNASCA "ON THE ROAD", DALLE AUTOSCUOLE ALLE STRADE PER TOCCARE CON MANO I PERICOLI - Portare i giovani sulle strade insieme alle polizie locali e ai soccorritori perché vedano con i loro occhi le conseguenze di comportamenti scorretti o pericolosi, come gli incidenti. È la mission dell'associazione "Ragazzi On The Road" che, dopo una positiva sperimentazione con 1.000 giovani coinvolti in circa 100 Comuni del Nord Italia, è impegnata nella fase di espansione di questa efficace e, a distanza di 16 anni, ancora rivoluzionaria formula di educazione stradale a tutto il territorio nazionale, grazie anche a un protocollo d'intesa firmato con Unasca, l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica.

Si tratta di una iniziativa che sfrutta l'occasione delle esperienze scuola/lavoro (PCTO) o dei tirocini (all’Università degli Studi di Bergamo è attivo da diversi anni) e recluta ragazzi e ragazze dai 16 ai 20 anni che volontariamente, supportati dal loro Comune, si mettono a disposizione per vivere una esperienza di formazione e di vita unica nel suo genere in Italia. "Infatti - spiega Emilio Patella, Segretario Nazionale di Unasca -, dopo un breve corso di formazione, questi giovani, grazie alla formula collaudata del progetto educativo 'On the Road', andranno in affiancamento alle pattuglie di polizia locale o di altri Corpi e assisteranno dal vivo come osservatori speciali a pattugliamenti, posti di controllo, rilevazione di incidenti stradali, scenari di intervento e di soccorso. Lo scopo è quello di cambiare il loro punto di vista, far prendere consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e quindi prevenire comportamenti errati. Ma la 'lezione di vita' non è rivolta solo a loro perché saranno gli stessi ragazzi a parlare della loro esperienza ai familiari, agli amici, ai compagni di scuola, diventando così testimonial di sicurezza e consapevolezza".

Il protocollo è frutto di un incontro avvenuto a Palermo, in occasione di una giornata di educazione stradale, con l'ideatore del progetto, il giornalista Alessandro Invernici. "Abbiamo iniziato a collaborare, anche durante la pandemia - racconta Patella - e ora, con la sigla di questo protocollo, passiamo alla fase operativa che vedrà Unasca impegnata a diffondere e far conoscere l'educazione 'On the Road' anche in altre zone del Paese, sollecitando le amministrazioni comunali e reclutando nuovi aderenti tra gli allievi delle autoscuole. Nel frattempo alcuni dei giovani coinvolti entreranno nelle nostre autoscuole per raccontare ad altri giovani la loro esperienza e accrescere la loro consapevolezza e percezione del pericolo, con un rapporto tra pari, invitandoli a 'scendere in strada per la vita' attraverso il progetto 'On the Road' ed imparare dalla realtà".

BIRRA FORST E RONER DISTILLERIE PRESENTANO UN NUOVO PRODOTTO: IL WHISKY TER LIGNUM - Nasce un nuovo whisky: il TER Lignum. Il prodotto porta la firma di due importanti aziende tradizionali dell'Alto Adige, Birra FORST e RONER Distillerie, e nasce dal FORST Malt Blend, fermentato secondo l'antica tradizione di Birra FORST e distillato secondo le regole di RONER, per poi essere portato alla gradazione ideale con l'acqua particolarmente morbida della fonte di Birra FORST. Il nobile distillato arriva ora sul mercato dopo cinque anni di maturazione in botti di legno di rovere, di ciliegio e di larice. TER Lignum significa "tre legni" (in latino) e proprio le botti sono il segreto del suo gusto. La botte per la maturazione di questo whisky, infatti, è composta da tre legni: il fondo è di ciliegio, che fornisce le note fruttate di prugna matura e il luccichio leggermente rossastro del nobile distillato; le doghe sono in rovere, che conferiscono al whisky i suoi tipici aromi forti e complessi; l'audace scelta del larice, per il coperchio, crea leggere note di cioccolato fondente con fresche sfumature di menta nel finale e assicura un piacere di lunga durata.

MARCOLIN LANCIA "MARCOLIN TALK", IL NUOVO FORMAT DEDICATO ALLA PROPRIA COMMUNITY Visioni, questo il tema che ha guidato l’incontro inaugurale dei Marcellino Talk, il nuovo format innovativo ideato dall’azienda tra i leader a livello mondiale nel settore eyewear e tenutosi nel cuore dello showroom milanese giovedì 19 ottobre 2023. Marcolin Talk: Visioni, ha stimolato discussioni e contributi che hanno gettato la luce su temi di grande attualità. Dal Made in Italy e l'importanza della manifattura italiana, alla sostenibilità e il green washing, passando per il rapporto tra il quotidiano e l’intelligenza artificiale, la diversity&inclusion e l’empowerment femminile. Durante l'incontro sono intervenuti tre ospiti d’eccezione: Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale di Fondazione Altagamma, Federico Garcea, Founder e CEO di Treedom e Francesco Oggiano, Digital Journalist di Will Media.



Insieme a loro, a moderare il panel, Clara Magnanini, Group Communication Director di Marcolin. A conclusione degli interventi degli ospiti, Fabrizio Curci, CEO & General Manager di Marcolin, ha sottolineato l'importanza e l'orgoglio per aver creato un nuovo spazio per la generazione di idee. L'obiettivo dell'azienda è quello di diventare stimolatrice di una conversazione che vada oltre la propria industry, dando alle persone gli strumenti per vedere attraverso un nuovo "frame", ispirando la trasformazione e stimolando il dibattito culturale.



Marcolin Talk diventerà presto un appuntamento fisso e itinerante, viaggiando presso gli hub internazionali di Marcolin in Europa, Stati Uniti e Asia, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente e rendere parte integrante della discussione sia gli stakeholder che i partner operanti nei suoi diversi mercati chiave.

REDCOIL APRE IL CAPITALE A EQUILYBRA X PER SVILUPPARE IL BRAND I LOVE RICCIO - Redcoil - proprietaria del brand I LOVE RICCIO e titolare di una serie di atelier e di una linea di prodotti specifica per la cura dei capelli ricci e mossi a marchio proprio - ha perfezionato un'operazione di apertura del capitale, mediante l'ingresso di Equilybra X S.p.A. Equilybra X, con questo investimento, intende rafforzare la struttura patrimoniale e la compagine azionaria della Società consentendo di supportare il processo di crescita in Italia del gruppo mediante l'apertura di atelier a marchio I LOVE RICCIO nelle principali città italiane e la distribuzione di prodotti dedicati alla cura dei capelli ricci e mossi presso canali di vendita selezionati. I LOVE RICCIO è il primo brand in Italia specializzato nella cura dei capelli ricci e mossi fondato nel 2015 da Fulvio Tirrico, imprenditore di lungo corso nel settore e N°1 Curly Hair Expert in Italia. Attualmente I LOVE RICCIO vanta un network di 6 Atelier a marchio proprio e di un e-commerce di successo. La fase iniziale del progetto prevede l'apertura di circa 15 negozi entro i prossimi 3 anni.

LEROY MERLIN RESTITUISCE AI TERRITORI UN AMBIENTE PIÙ PULITO: PER IL WORLD CLEANUP DAY RACCOLTE E SMALTITE OLTRE 60 TONNELLATE DI RIFIUTI IN TUTTA ITALIA - Ogni anno decine di migliaia di persone in tutto il mondo sono coinvolte in una grande azione civica, con l’obiettivo di combattere il problema globale dell’inquinamento causato da rifiuti solidi. Leroy Merlin partecipa al World Cleanup Day dal 2020, l’iniziativa sociale lanciata dalla ONG Let’s Do It. Per l’edizione di quest’anno, i 46 i negozi dell'azienda hanno ideato e proposto alla cittadinanza un evento collettivo sul territorio, grazie anche al coinvolgimento di 50 associazioni locali. Lo scorso 16 settembre, circa 1500 persone tra collaboratori, clienti e tanti cittadini volenterosi da più di 50 comuni in tutta Italia, hanno risposto alla chiamata di Leroy Merlin per collaborare alla raccolta rifiuti.

GELLIFY POTENZIA IL SUO ECOSISTEMA INNOVATIVO CON L'INGRESSO DI ARAD E TEMSI - Gellify, Innovation Factory internazionale che supporta le aziende nei processi di innovazione, annuncia l'ingresso nel capitale di Arad e Temsi, due società italiane attive nello sviluppo di progetti digitali e nella consulenza strategica per l'impresa. L'operazione è un nuovo capitolo per la crescita di Gellify e l'ecosistema che rappresenta, consolidando la sua posizione come polo di riferimento per l’innovazione su scala globale. La sinergia con Arad e Temsi è un'azione rilevante per lo sviluppo societario, nonché il frutto di una partnership industriale con due realtà italiane che eccellono nello sviluppo di progetti digitali di omnichannel strategy e nella consulenza strategica "lean". La nuova collaborazione avrà la capacità di espandere il raggio d'azione dell'azienda offrendo un'esperienza di innovazione completa e integrata per le organizzazioni pubbliche e private, supportandole in ogni fase del loro percorso di trasformazione digitale, dalla strategia all'esecuzione. Nel corso del primo semestre 2023 Gellify, attivo in Italia, Spagna ed Emirati Arabi Uniti, ha registrato una crescita del proprio fatturato pari al 14 milioni di euro con Ebtida oltre il 10%. Il gruppo punta a un incremento dei ricavi superiore al 15% rispetto al 2022.

CMC ANNUNCIA UN INNOVATIVO PROGRAMMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI PER I DIPENDENTI - CMC Packaging Automation , azienda leader nel settore del packaging on-demand, annuncia l'introduzione dello Shared Success Program, un innovativo programma di partecipazione agli utili che riconosce l'impatto positivo che i dipendenti hanno sull'azienda e sulle comunità locali. Il programma, che consentirà a CMC di premiare l'impegno e il contributo dei dipendenti alla creazione di valore per l'azienda, è destinato a diventare un aspetto importante nella strategia generale di investimento nel personale. Attraverso la creazione di una cultura della responsabilità e allineando gli incentivi finanziari a tutti i livelli dell'azienda, CMC riconosce il contributo sostanziale dei dipendenti al suo successo e, allo stesso tempo, attira i talenti migliori, contribuendo alla propria espansione globale.





GELATO E MODA A MILANO - In occasione della Milano Fashion Week il mondo del gelato si gemella con il brand "Le Twins" (mai termine fu più appropriato perché le founders e stylists del marchio sono le gemelle Sara e Tania Testa) in collaborazione con Maurizio Scilla di 03studio. Paillettes, lustrini e seta hanno sfilato in corso Buenos Aires 2 presso la gelateria "Iconico" che ha creato per l'occasione il gusto "Le Twins": fragola, lime e menta, fresco, colorato e perfetto per accompagnare gli abiti della stagione Spring Estate 24. Colori pastello per le paillettes stampate disegno cachemire, o celeste sfumate effetto jeans, le frange rosa e verde acqua e ancora giallo oro. Una giornata di festa in apertura della fashion week milanese con tante ospiti vip: Cecilia Capriotti, Ludovica Frasca, Benedetta Mazza, Guenda Goria, Juliana Moreira, Bianca Atzei, Romina Pierdomenico, Patrizia Caselli, Marcella Bella. Il gelato non passa mai di moda (così come un bel capo) e piace a grandi e piccini.

OTB FOUNDATION E FONDAZIONE AGOSTINIANI NEL MONDO ANNUNCIANO PARTNERSHIP PER POTENZIAMENTO CENTRO RESIDENZIALE JUVENAT - OTB Foundation e la Fondazione Agostiniani nel Mondo annunciano la partnership volta al potenziamento del Centro Residenziale JUVENAT nella città di Dungu, Repubblica Democratica del Congo, un progetto finalizzato all'accoglienza e al reinserimento sociale ed economico di ex bambini-soldato - di sesso sia maschile che femminile - e di giovani emarginati. Con il contributo di OTB Foundation verranno potenziati i laboratori di formazione e produzione già presenti nel centro aumentando, quindi, del 50% i beneficiari del programma che diventeranno in tutto 650 tra ragazzi e ragazze.



Falegnameria, programmazione PC, sartoria e agro pastorizia sono alcune delle attività in essere, tutte improntate sulla formazione e sulla produzione stessa, oltre che un programma di reinserimento scolastico in accordo con le scuole della città. Con il nuovo progetto si punta, infatti, ad aumentare il numero degli inserimenti scolastici del 30%. Attraverso il settore produttivo si garantirà un introito economico per i beneficiari e si contribuirà in modo importante alla sostenibilità dell'intero centro.

L’ACCADEMIA DI FORMAZIONE AERONAUTICA A.E.A. INAUGURA LA NUOVA SEDE AD AZZANO SAN PAOLO (BG) - A.E.A., Aircraft Engineering Academy, è la prima e unica accademia per la formazione di tecnici manutentori aeronautici. Nata per volontà della società di manutenzione aeronautica SEAS, di cui è presidente e amministratore delegato Alessandro Cianciaruso, AEA ha completato il trasferimento della sede precedente situata a Sommacampagna (VR).

La nuova dislocazione permette di accorpare il centro accademico con il polo di manutenzione aeronautica gestito da SEAS, presente sull’aeroporto di Bergamo con 5 hangar, che rappresenta la più importante base manutentiva del sud Europa a supporto della compagnia aerea Ryanair. La nuova struttura di AEA dispone di una superficie di 2.000 mq, che permette di ospitare 4 aeromobili executive per le esercitazioni pratiche e 4 laboratori didattici, garantendo la presenza contemporanea di 100 candidati, i quali al termine del percorso formativo sono destinati all’assunzione e ad entrare nell’organico della controllante SEAS. Un milione di euro il valore dell’investimento programmato per sostenere il progetto della nuova sede di AEA, che ha voluto rappresentare, fin dalla sua fondazione nel 2018, la risposta di SEAS alla domanda europea di tecnici altamente qualificati.

“Con l’apertura della nuova sede di AEA, il corso formativo accademico si colloca nell’area intorno all’aeroporto di Bergamo creando un polo specializzato nella manutenzione aeronautica che sviluppa le competenze richieste in numero sempre crescente dal settore del trasporto aereo e richiama importanti investimenti, facendolo diventare un punto di riferimento a livello nazionale – dichiara Alessandro Cianciaruso, presidente AEA – Questa inaugurazione segue di una settimana l’annuncio del nuovo Istituto delle Professioni Aeronautiche “Lindbergh Aviation Academy”, scuola superiore che avvierà il ciclo di lezioni nel settembre 2024 per offrire un livello di formazione propedeutico alo svolgimento delle varie tipologie di professioni collegate al mondo dell’aviazione”.

Alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede di AEA prenderanno parte, tra gli altri, Lucio De Luca, sindaco di Azzano San Paolo, i sindaci di Bergamo e Orio al Serio, Giorgio Gori e Alessandro Colletta, il direttore generale di Enac Alessio Quaranta, l’assessore alle infrastrutture di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, la senatrice Elena Murelli (Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato), Giovanni Sanga presidente di SACBO, Richard Lewis – direttore generale ingegneria e manutenzione del gruppo Ryanair.

REVOLUT LANCIA UN CORSO FORMATIVO IN-APP PER AIUTARE I CLIENTI A COMBATTERE LE FRODI - Revolut, super app finanziaria globale con oltre 30 milioni di clienti nel mondo, ha annunciato il lancio di un nuovo corso in-app gratuito progettato per insegnare alle persone comuni a riconoscere le truffe e fornire loro strumenti e tecniche per mantenere il proprio denaro al sicuro. Secondo gli ultimi dati GASA (Global Anti-Fraud Alliance), nel 2021, a livello globale, sono andati persi oltre 50 miliardi di euro a causa di frodi, mentre nel 2022, in Italia, la polizia postale ha registrato 36,5 milioni di euro rubati online in seguito a truffe. Una nuova ricerca di Revolut conferma il trend: i consumatori in Italia sono sempre più esposti a frodi e truffe. La ricerca, commissionata da Revolut e condotta da Dynata su un campione rappresentativo della popolazione italiana di mille persone maggiorenni, ha rivelato che 8 consumatori su 10 hanno notato un aumento delle frodi e delle truffe online, con 1 su 4 che afferma di aver ricevuto personalmente dei tentativi di frode nell'ultimo anno, mentre il 28% conosce qualcun altro che li ha subiti. La situazione in cui gli italiani si sentono più vulnerabili alle frodi è quella degli acquisti online, dove ad esempio può capitare di non riuscire a identificare un sito fraudolento. Questa opzione è indicata dal 54% degli intervistati ed è seguita dal timore di essere ingannati tramite telefonate e SMS (entrambi indicati dal 48% degli intervistati) e sui social media (36%).

Nonostante la crescente diffusione delle frodi, i consumatori si sentono poco preparati quando si tratta di prevenirle e proteggersi. Secondo lo studio di Revolut, solo il 9% dei consumatori si sente sicuro della propria capacità generale di individuare una truffa. Inoltre, nonostante l'aumento dei casi e la crescente attenzione generale verso l'argomento, il 53% ammette di sapere troppo poco sulle frodi delle carte di credito/debito e vorrebbe saperne di più. Il 50% afferma inoltre di sapere molto poco delle truffe di furto d'identità, che avvengono quando la vittima viene contattata da qualcuno che la convince a trasferire denaro fingendosi qualcun altro, ad esempio un agente della propria banca. Ma c'è anche un 48% che non è preparato contro le frodi relative al furto di account e un altro 36% che non conosce le truffe sugli investimenti e vorrebbe imparare qualcosa per prepararsi nel caso in cui accadano.

Il corso, disponibile anche in lingua italiana, è stato sviluppato dagli esperti in frodi di Revolut e include cinque lezioni: un'introduzione alle frodi, le truffe sugli acquisti, le truffe sugli investimenti, le truffe per furto d'identità e le frodi relative al furto di account. Le lezioni includono materiali che spiegano i diversi tipi di frode più comuni, come i clienti possono proteggersi e condividono esempi di come possono avvenire queste truffe, attingendo a esempi di vita reale. I clienti potranno poi mettere alla prova ciò che hanno imparato, completando la lezione.

ALESSANDRO PLATEROTI È IL NUOVO DIRETTORE DI NEWSMONDO.IT - Alessandro Plateroti è il nuovo direttore del quotidiano online NewsMondo.it, di proprietà di Delta Pictures Editore. Il giornalista ha alle spalle una carriera di trent'anni, di cui dieci trascorsi come corrispondente del Sole24Ore a New York. "La nomina di Alessandro Plateroti come direttore di NewsMondo.it è un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita e innovazione - dichiara Nicola Burgay, amministratore unico di Delta Pictures -. Siamo entusiasti di collaborare con una figura di così grande esperienza e competenza nel settore dell'informazione. Con la guida di Plateroti, miriamo a espandere ulteriormente il nostro pubblico e a rafforzare la nostra posizione di leadership sul mercato".

ATLAS PLAN E LA FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO A VENEZIA 80 - Per il terzo anno consecutivo, in occasione dell’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Atlas Plan e la Fondazione Ente dello Spettacolo si incontrano al Lido. Nel suggestivo scenario di Venezia, città nota per l’appeal glamour e per l’atmosfera charmante che si respira percorrendo i suoi calli e i suoi iconici canali, la kermesse promuove la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme artistiche. All’interno dell’hotel Excelsior, due saranno gli spazi di Fondazione Ente dello Spettacolo: la già nota area istituzionale Spazio Cinematografo e la nuova “Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde”, progetto di allestimento del noto spazio outdoor reinterpretato per l’occasione in un luogo di incontro vista mare di talents e celebrities. In questo contesto d’eccezione, “Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde” mette in scena il sistema di prodotto dell’azienda italiana leader nel panorama ceramico mondiale. Due banconi bar dalle dimensioni generose sono realizzati con le grandi lastre effetto marmo bianco in gres Crystal White di Atlas Plan. Distribuiti nello spazio, a creare un’area lounge elegante e raffinata, troviamo inoltre coffee table con ripiani in gres porcellanato effetto marmo di Atlas Plan nelle versioni Desert Soul, della collezione Caleido, e Nero Marquina. Per creare quest’area outdoor ricca di fascino e fulcro di networking, Atlas Concorde si avvale della collaborazione di Living Divani, che ha contribuito nel definire il progetto di allestimento fornendo i 2/2 suoi rinomati imbottiti, e di Artemide, in grado di creare un’atmosfera suggestiva grazie alle sue lampade portable. Lo spazio istituzionale di Fondazione Ente dello Spettacolo della celebre Sala Tropicana diverrà, come di consueto, una location particolarmente frequentata, grazie al ricco palinsesto di attività legate alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che si svolgerà al suo interno. Tre banconi realizzati con grandi lastre effetto marmo bianco in gres Crystal White di Atlas Plan caratterizzeranno l’allestimento di questo spazio indoor. Le poltrone Riflessi ospiteranno sul palco i protagonisti del Premio Bresson e i principali interpreti del ricco programma di iniziative promosse dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Le interviste saranno condotte all’interno di salottini, sempre a firma Riflessi, disposti lungo il perimetro della sala. Per assistere a conferenze e presentazioni, gli ospiti potranno accomodarsi su sedute Kartell, disposte nella zona centrale. Artemide, Kartell, Living Divani e Riflessi partecipano al progetto in veste di partner tecnici di Atlas Concorde, all’insegna di design e collaborazione. Il progetto “Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde” e l’allestimento della Sala Tropicana 1 – Hotel Excelsior saranno fruibili dal 30 agosto al 9 settembre.

MEDAGLIA D’ORO PER FORST 0,0% - La prima birra al 0,0% di alcol dall'Alto Adige è stata premiata con il riconoscimento internazionale ai "World Beer Awards 2023" che rappresentano un riconoscimento globale di grande prestigio celebrato da oltre 10 anni nel Regno Unito. "TheDrinksReport.com", la rivista online più rinomata nel settore delle bevande, assegna annualmente questi titoli prestigiosi ai migliori a livello internazionale nelle rispettive categorie. Una giuria competente composta da barman, giornalisti, ambasciatori di marca, consulenti e acquirenti degusta le specialità liquide in modo anonimo e le valuta successivamente secondo i criteri più elevati. "Una birra chiara, dorata, trasparente, con una buona schiuma effervescente. Il naso ha accenni sottili di citronella. Il gusto è leggermente dolce, con una buona sensazione in bocca, buona carbonatazione e un finale medio-secco": così ha dichiarato la Giuria dei World Beer Awards a proposito di Forst 0,0.

"Coraggiosa e sportiva per natura - questa è Forst 0,0%. Un impegno instancabile e la ricerca dei massimi standard di qualità e produzione, sempre in armonia con la tradizione, la natura e la tecnologia. Tutto questo contraddistingue le nostre specialità di birra Forst , e con Forst 0,0% offriamo tutto il gusto con uno spensierato 0,0% di alcol. Questo riconoscimento significativo da parte della giuria ci incoraggia nella nostra missione. Siamo fermamente determinati a continuare a offrire e preservare una varietà di prodotti di altissima qualità ai nostri clienti con passione e massimo impegno", afferma Cellina von Mannstein, di Birra Forst .

ESTATE, CON FABA ARRIVA IL "CAGNOLINO CRESCERE SERENAMENTE" Novità estiva nel mondo di Faba, il raccontastorie che pone al centro l’ascolto grazie ai suoi oltre cento personaggi sonori. Il nuovo personaggio è il Cagnolino Crescere SerenaMente, ideato in collaborazione con lo psicologo e psicoterapeuta Luca Mazzucchelli e l'illustratrice Giulia Telli.

Ideale intrattenimento da portare sempre con sé in auto, in nave o in aereo verso le proprie destinazioni estive, il catalogo di Faba spazia dalle storie più classiche come Il Libro della Giungla, all'Africa in Musica fino al dolce Koala delle Coccole della Buonanotte. Il raccontastorie accompagna tutti i bambini e le bambine attraverso racconti e fiabe senza il supporto di schermi, intrattenendo in modo ludico e formativo insieme.

È perfetto per i lunghi o brevi spostamenti oppure per il momento delle nanne che può essere ostico se non si è nel lettino di casa. Pensato per i bambini e le bambine da zero anni in su, Faba non utilizza schermi e accresce la capacità di concentrazione e immaginazione dei più piccoli per uno sviluppo cognitivo sano e felice.

MICROSOFT ITALIA SCEGLIE AVVALE COME "PARTNER OF THE YEAR 2023" Avvale, la Digital Business Transformation Company italiana guidata da Domenico Restuccia che supporta PMI e Fortune500 di tutto il mondo nella digitalizzazione, ha registrato una continua crescita del business in ambito Microsoft (+ 64% rispetto all’anno precedente su progetti e clienti acquisiti e +123% nel 2022 sull’attivazione di modelli circolari come progetti Data & Artificial Intelligence) ed è stata scelta come partner di riferimento da Microsoft Italia per la sua capacità di guidare le aziende nel proprio percorso di trasformazione in leader digitali del futuro, profittevoli e sostenibili. L’azienda si è distinta per la capacità di sviluppare e realizzare progetti di successo in tutti i segmenti del mercato (dall’automotive al fashion, dalla farmaceutica al retail, dalla chimica all’energy & utilities), accompagnando i clienti in percorsi di continua innovazione e valorizzando al massimo le piattaforme Microsoft Cloud.

Per Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, “è un piacere per Microsoft premiare Avvale con il riconoscimento di Microsoft Country Partner of the Year 2023 per l’Italia: il team di Avvale può vantare expertise, know how strategico e consulenza specializzata in settori di valore per la crescita delle aziende e di tutto il sistema Paese, dimostrando come l’utilizzo delle tecnologie Cloud siano alla base di progetti di innovazione vincenti”.

“In Avvale - commenta il CEO Domenico Restuccia - mettiamo le tecnologie cloud tra i pilastri fondanti e profondamente abilitanti per l’attivazione dei modelli circolari su cui puntiamo, come analisi collaborativa dei dati, tecnologie avanzate come AI/Computer Vision, prodotti connessi, blockchain, supply chain integrate. Inoltre, siamo cresciuti molto anche nell'utilizzo delle tecnologie Microsoft destinate alla modernizzazione applicativa (+82%), con l’attivazione per i nostri clienti di modelli software più aperti, integrati e flessibili, e con la creazione di un ecosistema di connessione ed interazione continua all’interno delle value chain e di soluzioni software in grado di ascoltare il mercato e rispondere alle esigenze dei consumatori”.

MARION E COMPASS RENT: LETTI, RETI A DOGHE E MATERASSI ADESSO SI POSSONO ANCHE NOLEGGIARE - Marion, la prima azienda in Europa per materassi in massello di lattice venduti e Compass Rent, la società specializzata nel servizio di noleggio a lungo termine di Compass Banca lanciano Rent&Dream: la prima formula in Europa che permette di noleggiare un sistema di riposo completo. Con Rent&Dream sarà possibile noleggiare un letto, una rete a doghe, un materasso oppure l’intero sistema di riposo, per il tempo strettamente necessario e, allo scadere del contratto di locazione, scegliere se riscattarlo o restituirlo al produttore che provvederà a riciclare tutti i materiali donando loro nuova vita nella logica dell’economia circolare.

Il progetto Rent&Dream è partito i primi mesi del 2023 in Italia e ha già ottenuto una risposta entusiastica specie tra i Millennials e i Gen Z anche grazie al canone mensile particolarmente vantaggioso. “L’idea è partita da me e da mio fratello dieci anni fa, ma i tempi non erano ancora maturi. Mancava un partner finanziario solido e aperto all’innovazione. Oggi, questo partner c’è ed è Compass Rent”, dice Roberto Marion, Co-Founder dell’omonimo brand e grande sostenitore del progetto Rent&Dream, che continua: “Il mercato da tempo ci chiede questa possibilità. Alle esigenze primarie di chi deve cambiare periodicamente, si aggiungono le esigenze secondarie di chi vuole cambiare periodicamente. Il 23% dei clienti acquistano nuovamente da noi entro i successivi 5 anni”.

“Tutti i beni che rientreranno a fine noleggio, verranno successivamente rigenerati per la creazione di nuovi prodotti", spiega Danilo Marion, Co-Founder e Amministratore Delegato, "il brand Marion, che già da anni riutilizza gli scarti di produzione per la creazione di cuscini in fiocco di lattice, ha già stipulato accordi per la produzione di materassini per allevamenti non intensivi, pannelli insonorizzanti e, con il legno delle sue reti, pannelli in truciolare. Contiamo di ricollocare, nei diversi mercati target, il 95% del materiale di rientro. Quanto al restante 5% provvederemo, come già da anni facciamo, al corretto smaltimento”. “Siamo orgogliosi dell’entusiasmo con cui le nostre soluzioni di noleggio a lungo termine sono state accolte dai nostri partner commerciali e che, come nel caso di Marion venga colta la bontà e le potenzialità di questa formula per espandere il proprio business servendo a 360 gradi i bisogni dei clienti", dice Nicola de Cesare, Direttore Generale di Compass Rent.

NASCE ITALRENTAL, LA SOCIETÀ 100% MADE IN ITALY CHE INNOVA IL COMPARTO DELLA LOCAZIONE OPERATIVA – È stato siglato l'atto di costituzione di Italrentalsrl, società di locazione operativa di beni strumentali nuovi e usati, che propone alle imprese e ai professionisti soluzioni evolute sotto il profilo contrattuale. Italrental nasce da un'idea di Italfinance, primaria società di finanza di impresa e di mediazione creditizia, e di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione. A detenere le quote maggiori sono Italfinance Holding (25%) e Probest Service, società di servizi di UCIMU (20%).

Fanno parte della compagine azionaria anche la società di consulenza direzionale e manageriale Prime Advisor, capitanata da Gianluca De Candia – dal 2011 al 2018 Direttore Generale di Assilea (Associazione Italiana Leasing) – Corimac, Gruppo che da oltre 35 anni è specializzato in Asset management e re-marketing, Garanzia Etica, Intermediario Finanziario vigilato da Banca d’Italia operativo nella consulenza alle aziende e nella finanza agevolata, e Giancarlo Benini, manager di Italfinance, che da oltre 25 anni è nel settore del leasing e del noleggio.

Italrental è una realtà unica nel suo genere nel panorama italiano della locazione operativa perché propone, tra le altre novità, un piano canoni innovativo e una forma contrattuale semplice, chiara e trasparente. Il principale settore a cui si rivolge è quello delle macchine e delle attrezzature industriali, ma la società sarà attiva in molteplici altri comparti, tra i quali Energy, Copy, Smart Office.

LIMOLANE, 8 MILIONI DI EURO NEL PRIMO SEMESTRE 2023: EGUAGLIATO L'INTERO GIRO D'AFFARI DEL 2022 - Primo semestre del 2023 in forte crescita per LimoLane - la piattaforma di mobilità premium per aziende e privati dedicata al servizio di noleggio auto con conducente - che ha eguagliato l'intero giro d'affari dell'anno precedente, registrando una crescita totale pari al +100% con un fatturato di circa 8 milioni di euro. A riprova della scalabilità del business model italiano e della sua capacità di creare valore anche nei mercati esteri, LimoLane a soli sei mesi dall’apertura delle branch in Francia e Regno Unito, dichiara che il fatturato estero rappresenta più del 15% del totale, registrando oltre 1.3 milioni di euro solo nel primo semestre 2023; dati di rilievo che mantengono alta la scommessa del round di investimento da 4 milioni annunciato lo scorso febbraio.

Oltre 1.000 clienti attivi a livello globale (+140% vs 2022) tra cui più di 10 collaborazioni in essere tra case automobilistiche, associazioni di trasporto, compagnie aeree, assicurazioni, centri di assistenza per l'automotive, payment provider e programmi di viaggio, hanno portato il team LimoLane a una rapida crescita passando da 20 a oltre 60 persone in un solo anno, tra le sedi in Italia, Francia e Gran ​​Bretagna.

Ad oggi, LimoLane è presente capillarmente in più di 500 città ed è il punto di riferimento di una community globale di oltre 5.400 autisti. La piattaforma permette all’utente di prenotare un servizio su misura in modo rapido e trasparente attraverso l’app dedicata o via sito web. Per i clienti business, invece, LimoLane offre uno strumento per la gestione completa della mobilità aziendale, dalla prenotazione alla rendicontazione delle spese. Inoltre, attraverso la digitalizzazione dei processi LimoLane fornisce un supporto costante e permette agli operatori del settore di innovare i flussi di prenotazione, aumentando così l’efficienza e la digitalizzazione dell’intero comparto​​ e garantendo un customer support umano efficiente e di alto profilo.

Nello specifico, LimoLane ha creato LiMO che rappresenta un prodotto fondato sulla sinergia di tre elementi: tecnologia, community e marketplace. Innanzitutto, una piattaforma gestionale interamente dedicata alle imprese NCC per gestire sia i viaggi sia la contabilità. L’innovativo concetto di community, vera novità per un settore oggi frammentato in oltre 34.000 micro-attività solo in Italia, riunisce e consolida la categoria e ne tutela la posizione nel mercato. Il marketplace internazionale, invece, consente agli operatori del settore di gestire i flussi di prenotazione dei viaggi per facilitare lo scambio di servizi tra ​​NCC.

"I risultati raggiunti nel primo semestre sono la conferma della necessità e della forte domanda del mercato, sempre più alla ricerca di soluzioni di business mobility veloci ed intuitive. A livello sia nazionale sia internazionale, il modello scalabile di LimoLane riesce a soddisfare questa richiesta" - afferma Francesco Righetti, CEO di LimoLane - "anche per la seconda metà dell’anno ci aspettiamo una crescita rilevante, in linea con i risultati già raggiunti ad oggi. Il team di LimoLane continuerà ad impegnarsi per espandere il sevizio in altre città e nella creazione di community locali di NCC professionali, motore primario per il successo del nostro business".

SETTIMANA CORTA, PARTE LA SPERIMENTAZIONE NELLA COOP "ROSA" DI UNIABITA - UniAbita, una delle più importanti cooperative di abitanti italiane con sede a Cinisello Balsamo (Milano), con oltre 100 anni di storia guarda si "aggiorna" e sperimenta, tra le prime aziende in Italia, la settimana corta per i propri dipendenti. L'intento non è quello di far "lavorare meno", anzi. E' una decisione per favorire l’incontro tra efficienza operativa e i nuovi bisogno delle famiglie. Una scelta all'avanguardia raggiunta dopo una accordo tra l’azienda, le rappresentanti sindacali interne e la FILCAMS-CGIL. Da giugno a settembre, in via sperimentale, l’orario di lavoro sarà diverso e corrisponderà ai nuovi bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori.

La settimana corta di UniAbita consiste della riduzione di un giorno della settimana lavorativa a parità di stipendio ma recuperando ore lavoro prorogando l’orario giornaliero fino alle 19 e nella pausa pranzo. L’obiettivo è duplice, potenziare i servizi ai soci, (aperture durante la pausa pranzo e fino alle 19) e migliorare il benessere lavorativo dei dipendenti e la conciliazione famiglia/lavoro. Su 42 dipendenti 28 sono donne. "Diventa tutto più semplice quando, come nel nostro caso, la maggioranza dei dipendenti è donna e il management è quasi del tutto femminile. C’è una sensibilità spiccata sui tema dei diritti della donna-lavoratrice e che ha toccato tutte le nostre dipendenti e i nostri dipendenti", afferma Mirca Carletti, direttrice di UniAbita e responsabile del tavolo pari opportunità di LegaCoop.

NASCE MYLOCAUTO FRIENDS, IL PROGRAMMA LOYALTY DI LOCAUTO CHE PREMIA LA FREQUENZA DI NOLEGGIO CON BENEFITS ESCLUSIVI - Locauto, l'azienda con oltre 40 anni di esperienza nel settore del noleggio a breve, medio e lungo termine di auto e veicoli commerciali, lancia MyLocauto Friends, un programma loyalty ricco di benefits e sconti esclusivi. Si tratta dell'unico programma di fidelizzazione multiprodotto e multicanale, gratuito e cross-sell, con sconti e vantaggi progressivi in base al numero di noleggi effettuati, che tiene conto anche dello storico del cliente sin dal giorno di iscrizione al programma. Un programma di fidelizzazione che evolve insieme alle abitudini di noleggio di ciascun cliente grazie a tre livelli di avanzamento (Beginner, Enthusiast ed Expert) per usufruire di sconti sulle tariffe orarie e giornaliere, riduzione ed eliminazione delle franchigie, sconti sui servizi aggiuntivi (es. baby seat e rifornimento carburante), tolleranza oraria e tanto altro ancora.

"Consideriamo la customer centricity - commenta Raffaella Tavazza, CEO Locauto - un elemento fondamentale della strategia aziendale. MyLocauto Friends nasce per offrire una customer experience ancora più semplice e allo stesso tempo esclusiva. Un programma dedicato ai clienti che, da anni, scelgono quotidianamente Locauto come mobility partner". "Così come già avvenuto in altri progetti recenti - dichiara Giuliano Benaglio, Chief Marketing Officer - anche MyLocauto Friends si distingue principalmente per la semplicità con la quale è stato pensato e sviluppato: tre livelli, semplici da raggiungere, che non obbligano ad alcun tipo di spesa minima. Un programma loyalty disponibile su tutti i canali di prenotazione diretti e che considera, all'atto dell’iscrizione del cliente, l'eventuale storico esistente con Locauto, valorizzandone quindi la fedeltà sin dal primo giorno".

Partecipare al programma è semplice e gratuito: dopo aver creato il profilo nell'area riservata MyLocauto sarà possibile accedere alla sezione MyLocauto Friends e, una volta aderito al programma, visualizzare direttamente il proprio livello e avere accesso così alle offerte dedicate, potendo usufruire fin da subito di uno sconto sulla tariffa di noleggio auto.

APRE A MILANO "ALL'ANTICO VINAIO" Non c'è due senza tre: All'Antico Vinaio inaugura il suo terzo store a Milano in via della Moscova, location strategica nel cuore di una delle zone più interessanti della città per offerta gastronomica e multiculturalità, attraverso la società AV Retail, nata dalla partnership tra Percassi e il marchio toscano. Il brand raggiunge così il traguardo di quindici store in Italia. "Sono sempre felice quando si tratta di annunciare una nuova apertura, perché il brand si rafforza sempre di più a livello nazionale e soprattutto, creiamo nuovi posti di lavoro che è la cosa più bella del mondo", ha commentato Tommaso Mazzanti, proprietario de All'Antico Vinaio. Lo store si sviluppa su una superficie di 120 mq, arredati nel tipico stile toscano che rispetta i valori e la tradizione di AV, con pavimenti in cotto e muri rivestiti di legno di pino nonché salumi appesi al soffitto, appetitoso invito per tutti i clienti.

"Siamo molto contenti che la partnership con All’Antico Vinaio, basata su una sinergia di vedute e la condivisione di know how imprenditoriale, prosegua con tali risultati. Tommaso è un imprenditore capace e dalle incredibili potenzialità. Siamo felici di contribuire assieme a lui alla diffusione del marchio toscano in altre regioni italiane e, a breve, anche in Europa", ha dichiarato Matteo Morandi, CEO di Percassi Retail e AD di AV Retail. In occasione dell’inaugurazione, All'Antico Vinaio propone una schiacciata dedicata alla città meneghina a base di salame Milano, stracciatella allo zafferano, zucchine grigliate e basilico: un concentrato di gusto dal sapore ricco e deciso. Per la sua preparazione viene utilizzato esclusivamente un salame Milano di altissima qualità. La stracciatella allo zafferano verrà prodotta in loco in base a una ricetta esclusiva dell’Antico Vinaio: un omaggio al capoluogo lombardo e alla sua tradizione culinaria.

EMILIO CARELLI NOMINATO DIRETTORE EDITORIALE DI FORTUNE ITALIA - Emilio Carelli è il nuovo Direttore Editoriale di Fortune Italia. Lo annuncia in un comunicato l'Editore del magazine mensile di Economia, Leonardo Donato. "Giornalista, in passato vicedirettore del Tg5, direttore del TgCom e fondatore e direttore di Skytg24, - ha dichiarato Donato - avrà il compito di affiancare il direttore responsabile Paolo Chiariello nel garantire ai nostri lettori contenuti di alta qualità e di grande rilevanza, analizzare le sfide attuali e future che influenzano i settori chiave dell'economia offrendo prospettive e soluzioni innovative".

"Ho accettato questa sfida - ha dichiarato Carelli - perché nel panorama editoriale dei magazine italiani Fortune Italia ha fatto le scelte migliori e si sta affermando come uno dei più autorevoli e affidabili ed è diventato un punto di riferimento soprattutto per il mondo imprenditoriale, economico e finanziario puntando sui temi più sensibili oggi come l'innovazione, la sostenibilità, la difesa dell'ambiente, l'intelligenza artificiale e l'empowerment femminile". "I nostri obiettivi - aggiunge- saranno giocare sempre più un ruolo da protagonisti nel settore dell'informazione economica finanziaria, essere sempre più presenti con iniziative originali, sostenere con le nostre classifiche le competizioni basate su competenza e merito, insomma dare spazio ai protagonisti e agli innovatori".

LA PASTICCERIA DI FABRIZIO GALLA ARRIVA A EATALY - La spinta al rinnovamento continuo nel segno dell'eccellenza e la volontà di offrire sempre nuove opportunità ai clienti porta a Eataly la pluripremiata pasticceria Galla, negli spazi di Lingotto a Torino e Smeraldo a Milano. Galla porta a Torino i suoi dolci, espressione di un'attenta ricerca di equilibrio e pensati per far vivere un'esperienza di gusto e un'emozione.

La pasticceria di Galla è conosciuta non solo nel suo Piemonte, dove ha già un punto vendita con laboratorio a San Sebastiano Po dal 2016 ma anche oltre i confini regionali. Galla è infatti uno dei pochi italiani a far parte dei Relais Desserts, associazione dei 100 pasticceri migliori al mondo blasonata a livello internazionale ed è stato riconosciuto Pasticcere dell'Anno 2020 da Gino Fabbri. Fabrizio Galla arriva nel primo Eataly al mondo con un'ampia selezione di tutte le sue linee. Immancabile la celebre Jessica, premiata come migliore torta al mondo durante la Coupe du Monde de la Pâtisserie nel 2007: sette strati, dalla cialda croccante alla nocciola alla mousse di cioccolato fondente Santo Domingo 70% per un dessert il cui nome ricorda il personaggio dei cartoon, Jessica Rabbit, dal tema della competizione quell'anno.

FLEXCAR SUPERA I 300 MILIONI DI EURO DI CAPITALE D'INVESTIMENTO E SI LANCIA IN MESSICO - FlexCar, nata in Grecia nel 2018 e in Italia diffusa con il brand FlexAuto, annuncia un nuovo round di finanziamenti che porta il capitale di investimento totale della società a 300 milioni di euro, sia sotto forma di debito che di capitale proprio, in soli due anni. Così il nuovo capitale, aggiunto ai fondi azionari di FlexCar Group, sarà investito per espandere ulteriormente la flotta dell'azienda nei mercati greco, cipriota e italiano già in essere, nonché per rafforzare il personale e le infrastrutture e facilitare l'incorporazione di soluzioni tecnologiche avanzata nel suo portafoglio di servizi.

Allo stesso tempo, rimanendo fedele alla sua visione e ai suoi piani di crescita, FlexCar procede con l'espansione in Messico: a Città del Messico sono disponibili i primi veicoli in leasing sul mercato. L'America Latina, infatti, è la nuova destinazione dell'azienda per stabilire la propria presenza al di fuori dei confini europei, con il modello di abbonamento car-as-a-service offerto da FlexCar che si è rivelato particolarmente attraente per il pubblico Casabella, portando a un'elevata domanda dei suoi servizi fin dai primi mesi di attività. Il debutto di FlexCar nel nuovo continente si allinea al piano strategico di espansione intercontinentale segnando il suo ingresso in uno dei mercati globali più dinamici

PIAZZA DI SIENA, A ROMA LO SPETTACOLO DELL'EQUITAZIONE MONDIALE CON KEP ITALIA - L'elite del salto ostacoli mondiale darà spettacolo a Roma, a Villa Borghese, dal 25 al 28 maggio, nell'erboso rinnovato e allargato (150 metri di lunghezza per 66 di larghezza) campo di gara di Villa Borghese, per il 90º CSIO di Roma Piazza di Siena - Master d'Inzeo, che vanta un milione di montepremi e l'adesione di 81 tra cavalieri e amazzoni in rappresentanza di 18 Paesi con la partecipazione di 203 cavalli. E KEP Italia torna, per la decima volta, in qualità di partner for safety storico, tra i protagonisti assoluti delle quattro giornate che vedranno Piazza di Siena e il Galoppatoio di Villa Borghese che ospitano questo che è uno degli appuntamenti più amati non solo dai romani ma da tutto il pubblico internazionale, appassionati di equitazione ma non solo, confermando, così, ancora una volta, il suo sostegno agli eventi più prestigiosi del mondo dell'equitazione nazionale e internazionale.

Numerosi i cavalieri e le amazzoni che indosseranno i caschi dell'azienda italiana, che hanno saputo conquistare il mondo con una filosofia che per la prima volta coniuga un'attenzione alla sicurezza al di sopra degli standard più elevati e al concetto di personalizzazione bespoke, in grado di interpretare le aspettative più esigenti. Il suo Cromo 2.0, oltre a essere protagonista sul campo, conferma l'espressione massima del trinomio sicurezza - innovazione - comfort, oltre a essere il primo dell'azienda a colloquiare non solo con il mondo dell'equitazione ma anche della mobilità urbana, omologato per monopattino elettrico, e-bike, skateboard e pattini a rotelle.

"Cura e benessere" caratterizzano lo spazio firmato KEP Italia, adiacente il campo prova del concorso, che sarà riservato a cavalieri e amazzoni, con zona relax e corner con infusi, tisane, succhi e frutta fresca per una pausa malsana prima e dopo la gara. Sempre per i cavalieri è stata realizzata una gift box in partnership con Biogei, azienda di nicchia del territorio bresciano, dove ha sede anche KEP Italia, con una capsule di prodotti solari con filtri eco-sostenibili, a base di succo di aloe vera e olio di mandorle, e doposole con un mix botanico dall'azione lenitiva e olio di mandorla dolce.

POKE HOUSE E RED CIRCLE INVESTMENTS ALLA CONQUISTA DELL'HEALTHY FOOD GLOBALE

Si apre una nuova fase di crescita per Poke House, leader globale delle healthy bowl, nato in Italia nel 2018 e oggi presente nel mondo con oltre 160 ristoranti (in Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia, Romania, Austria, Olanda e USA), oltre 1000 dipendenti e un giro di affari 2022 di 100 milioni di euro.

È stato annunciato il perfezionamento di un nuovo round di finanziamento guidato da Red Circle Investments, la società di investimenti privati ​​di Renzo Rosso. L'attuale portafoglio di Red Circle Investments vede partecipazioni in settori diversi accomunati da una forte spinta all'innovazione, alla qualità e alla sostenibilità, che spaziano dal food e tech-food (Cortilia, Planet Farms, Masi), all'innovazione tech (Jakala, Bending Spoons, Noosa, Wishi, ICONIQ), dal fashion (Retrosuperfuture, Marcolin), all' ambiente e salute (CoImmune, Philogen, Beyeonics, TechWald). Red Circle Investments partecipa anche a prestigiosi fondi internazionali come Black Rock e Five Seasons (primo fondo di venture capital europeo nel foodtech).

Con la sua esperienza internazionale e di industry diverse, Red Circle Investments contribuirà a rafforzare Poke House ea trasformarlo in un brand globale, affermandosi come leader innovativo, tech e sostenibile. Poke House, nata a novembre 2018 dall'idea dei due giovani fondatori Matteo Pichi e Vittoria Zanetti, in meno di 5 anni è riuscita ad affermarsi come leader a livello mondiale di Healthy Bowl.

Oggi è attiva in 9 Paesi e continua il suo progetto di crescita a livello internazionale con un forte impegno in termini di innovazione e sostenibilità.

Tra gli investitori attivi che rinnovano il proprio impegno alla crescita dell'azienda ci sono: Eulero Capital, FG2 Capital, MIP SGR guidata dal co-fondatore e Ceo Paolo Gualdani che ha seguito l'operazione sin dal primo round e Angelo Moratti, che conferma la sua fiducia al progetto in prima persona. I proventi del nuovo round daranno ulteriori slancio ai piani di sviluppo di Poke House incentrati principalmente sull'espansione internazionale.

Inoltre, continua l'impegno in tutte le tematiche legate alla sostenibilità. La sensibilità a tali temi ha già portato l'azienda a completare il processo di trasformazione in Società Benefit a metà 2022. Si tratta di un impegno nel lungo termine, con l'adozione di nuovi paradigmi di business in un percorso che tocca anche le politiche interne di benessere. Uno dei primi obiettivi a seguito del round sarà quello di intensificare tale piano con interventi nelle diverse aree della sostenibilità aziendale, con l'ambizioso futuro traguardo della certificazione B-Corp a cui il brand si sta affacciando.

TECHEDGE DIVENTA AVVALE E PUNTA SULLA SOSTENIBILITÀ - Da startup ad azienda presente in quattro Continenti in meno di 20 anni, Techedge, la Digital Business Transformation Company italiana fondata da Domenico Restuccia che ha chiuso il 2022 sfiorando i 300 milioni di ricavi, cambia nome e diventa Avvale, unendo sotto un unico nuovo marchio i suoi 3mila advisor digitali che PMI supportano e Fortune500 di tutto il mondo nella trasformazione in leader digitali del futuro, profittevoli e sostenibili. "È necessario ripensare il sistema operativo del modello di sviluppo corrente - commenta il CEO di Avvale Domenico Restuccia - e prendere atto che le tecnologie digitali e l'economia circolare sono i due mezzi più potenti che le aziende hanno a disposizione per conciliare sostenibilità e profitto.

Per poterlo fare, però, ci vuole visione e il nuovo nome che ci siamo dati, Avvale, con una radice latina molto chiara nell'evocare il concetto di valore e di ingegno, rappresenta la responsabilità che sentiamo di sfruttare le competenze tecnologiche proprie del nostro DNA per lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi”. Avvale al lavoro su nuove acquisizioni: “Pensiamo di traguardare realisticamente il 2025 con l'obiettivo di 500milioni di ricavi. Per raggiungere questo risultato stiamo procedendo con una strategia di sviluppo organico e lavorando a nuove acquisizioni mirate da un punto di vista geografico e di portafoglio”.

MOBILITÀ SOSTENIBILE PER PERSONE CON DISABILITÀ, DAL FVG CHIESTO TAVOLO NAZIONALE PER PATENTI SPECIALI - Un tavolo nazionale, da unire ad altri regionali, su mobilità sostenibile, patenti speciali e fiscalità dell'auto per le persone con disabilità, trattando anche temi medici e sulla digitalizzazione delle pratiche: questa la proposta scaturita in Friuli Venezia Giulia, dove, per la prima volta, si è tenuta un convegno sulla tematica. I lavori hanno evidenziato come sia fondamentale mantenere in contatto i vari soggetti interessati, rispondere alle sfide del settore e alleggerire il peso della burocrazia a favore di una facilitazione della mobilità sostenibile e inclusiva.

Il convegno si è tenuto a San Giovanni di Casarsa della Delizia (Pordenone). A organizzarlo l'associazione Laluna insieme a Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) e Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), presenti con i loro massimi esponenti. Si è partiti dai dati, che vedono 160mila patenti B speciali attive in Italia (nel corso del 2022 ne sono state concesse 2.400 in tutta Italia e 56 in Friuli Venezia Giulia), per poi analizzare lo stato dell'arte del settore e le sue normative , anche le più recenti. Il tutto con un approccio globale, che coinvolge esperti dei trasporti, della fiscalità e medici.

"Da sempre queste realtà - ha spiegato Francesco Osquino, presidente de Laluna e Vice Segretario Nazionale Unasca coordinatore progetto Unascabile - lavorano per sensibilizzare e aumentare l'autonomia delle persone con disabilità e il tema di agevolare la mobilità di chi ha disabilità motorie, aumentandone così il grado di autonomia.Siamo orgogliosi così di poter dire che, con questo convegno, per la prima volta in regione e probabilmente in Italia, siamo riusciti a coinvolgere personalità di spicco di diversi settori: quello medico, quello dei trasporti, della formazione e delle pratiche amministrative oltre che chi si occupa della fiscalità. È stata l'occasione per fare un quadro aggiornato sul tema della mobilità sostenibile e delle patenti speciali, tappa fondamentale per l'integrazione sociale. Auspichiamo un tavolo nazionale e pure uno regionale che possa poi proseguire nel lavoro di confronto e collaborazione tra i vari soggetti".

AL FORTE VILLAGE ALBERI E MARE SONO I PROTAGONISTI DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 2023 - Sono tante le azioni che nel corso degli anni hanno caratterizzato il percorso virtuoso del resort Forte Village, quali il riciclo dell'acqua, l'impegno costante alla riduzione del consumo energetico, la tutela della biodiversità del suo parco, la gestione dei rifiuti, la politica di gestione degli approvvigionamenti nonchè il sostegno allo sviluppo economico locale. Il 2023 è iniziato con un impegno ancora più dichiarato nei confronti dell'ambiente ea favore di uno sviluppo sostenibile con due progetti ambientali no-profit: "1 ANNO, 1000 ALBERI", in collaborazione con la Destination Management Company FA Travel, partner storico del Forte Village non solo per la gestione dei transfer e servizi logistici e l'organizzazione di eventi MICE, ma anche per la variegata proposta di escursioni e visite con guide certificate.

L'iniziativa prevede la messa a dimora di 1000 alberi entro la fine del 2023, con un impianto misto di carrubo, olivastro, perastro e mandorlo, di cui i primi 200 sono già stati piantati dal team del Forte Village e di FA Travel con il supporto di Alberea il primo giorno di primavera nella campagna di Ussana (Sud Sardegna). Un'iniziativa importante che contribuirà a creare un polmone verde a beneficio delle generazioni future. 'FISHING FOR LITTER', partito lo scorso maggio in partnership con Ogyre, vede il coinvolgimento diretto dei pescatori locali e l'obiettivo centrato nei giorni scorsi, prima dello scadere dell'anno (maggio 2023), di raccolta di 1000 kg di rifiuti marini .