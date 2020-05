OBE e Ce.R.T.A presentano il primo Libro Bianco sul Branded Entertainment, edito da RTI

Si terrà venerdì 22 maggio dalle ore ore 15.00 il webinar - gratuito fino a esaurimento posti - "Branded Entertainment - Definizione, mercati, strategie e prassi in Italia". A promuovere l'evento è OBE - Osservatorio Branded Entertainment, l’Associazione che studia e promuove la diffusione sul mercato italiano del branded content & entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca, in collaborazione con Ce.R.T.A., Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Verrà presentato il Libro Bianco sul Branded Entertainment, volume di impianto scientifico che inquadra contesto, mercato e potenziale del branded entertainment in Italia, partendo dall’evoluzione della specifica tipologia di racconto per fare il punto sullo stato della industry e sul comportamento dei brand.