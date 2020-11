Giuseppe Muscella è il nuovo direttore commerciale del pastificio Verrigni

In un momento delicato del suo percorso lavorativo e professionale, l' Antico Pastificio Rosetano Verrigni dà il benvenuto al nuovo direttore commerciale Giuseppe Mascella . Una figura, si legge in una nota del Pastificio, che ha ampiamente dimostrato durante la sua carriera notevoli capacità e valori etici , che rappresentano due presupposti fondamentali per un professionista, in ogni campo.

Chi è Giuseppe Muscella - A molti noto per la sua recente e duratura direzione commerciale del Gruppo Terra Moretti, in passato è stato nel Gruppo Lavis e nella multinazionale Diageo. Ha poi ricoperto un ruolo importante nel successo del Rum Zacapa in Italia, già nei primi anni duemila. Muscella sceglie ora Verrigni per contribuire alla crescita commerciale nel mondo food di qualità, rappresentando così il giusto connubio tra un’azienda abruzzese e un manager legato al suo territorio.

Made in Italy e materia prima di qualità - "Nel dare il benvenuto a Peppe - prosegue il comunicato del Pastificio, - Confidiamo che l’organizzazione e la gestione del nostro lavoro troverà il giusto collocamento del brand permettendoci di crescere senza mai scendere a compromessi su quanto abbiamo sempre profuso in qualità e ricerca del vero made in Italy: materia prima italiana lavorata in Italia". L'obiettivo di Verrigni, negli anni, è stato quello di diventare sinonimo di italianità, di alta qualità nella ricerca delle materie prime e nella lavorazione attenta ai lunghi tempi di essiccazione. Strenui difensori dell'agricoltura italiana, sono apprezzati da molti chef prestigiosi che utilizzano la pasta nei propri menù.

Tradizione e innovazione nello stesso prodotto - Con Verrigni si è iniziato a citare il produttore della materia prima accanto ai ricercati abbinamenti dei piatti e il consumatore ha potuto scoprire forme, confezioni e aromi originali. "Siamo sinonimo di tradizione e di grande innovazione nelle forme come nella inimitabile trafilatura in oro", conclude il Pastificio, "La nuova direzione di Peppe Muscella ci permetterà di avvicinare il nostro prodotto a quanti non lo conoscono ancora, con l’eleganza e la sobrietà che ci ha sempre caratterizzato e che potevamo affidare solo a mani veramente capaci".