12 marzo 2022 16:44

Il Villaggio Olimpico di Pechino parla italiano con le facciate rivestite da Laminam

Nato dal restyling di un’ex acciaieria nel cuore del quartiere industriale di Pechino, il Villaggio Olimpico e Paraolimpico è stato progettato per accogliere gli atleti per l’intera durata dei Giochi Invernali. Il complesso architettonico è arricchito dalle maestose facciate rivestite con grandi lastre ceramiche che, spezzate nel ritmo da grandi vetrate, portano la firma del design Made in Italy di Laminam, azienda leader nel settore delle ceramiche che ha il suo headquarter a Fiorano Modenese, ma esporta in tutto il mondo. Il processo di costruzione, durato ben tre anni, sottende all’ambizioso proposito del Capo Architetto del progetto Bo Hongtao che, mosso dalla volontà di conservare il carattere industriale preesistente, ha scelto di esplorare soluzioni architettoniche innovative, rivisitando il sito originale in chiave contemporanea e soprattutto sostenibile. “Il progetto del Villaggio Olimpico di Pechino poggia su tre grandi pilastri: continuità, innovazione e sostenibilità”, ha raccontato lo stesso Bo Hongtao. “Nella ricerca dei materiali non ho avuto grandi dubbi sulla scelta. Se da un lato, infatti, l’acciaio rappresentava la soluzione estetica più coerente, dall’altro non potevo contare sulla sua affidabilità in termini di resistenza agli agenti atmosferici. Escluso il vetro per l’eccessiva pesantezza, ho trovato nelle lastre Laminam tutte le caratteristiche stilistiche e funzionali che cercavo, in primis la loro leggerezza e matericità. La particolare texture di Oxide, poi, dà vita a straordinari giochi di luce che finiscono per dare ulteriore risalto all’intero complesso”.