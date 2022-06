14 giugno 2022 16:09

Ferretti Group presenta il nuovo cortometraggio di Riva con Favino, Beckham e Leclerc

Sabato 11 giugno Ferretti Group ha invitato a Venezia armatori e ospiti internazionali per un evento esclusivo nel quale i 180 anni di Riva, il brand nautico più famoso al mondo, sono stati ripercorsi con uno show altamente suggestivo. Durante la serata di gala è stato presentato in anteprima mondiale il cortometraggio "Riva The Persuarders!" ispirato alla serie tv cult “Attenti a quei due”, realizzato nelle scorse settimane sulle coste al confine tra Italia, Montecarlo e Costa Azzurra e prodotto da Armando Testa Studios. Famosissimi gli interpreti: Pierfrancesco Favino, il più importante attore italiano e già interprete del primo corto cinematografico del brand Riva - “Riva in the Movie” -, la star del calcio mondiale David Beckham, icona dello stile inglese e celebrity tra le più seguite al mondo, Charles Leclerc, pilota Ferrari e idolo degli appassionati di Formula 1.

“È stata la notte dei 180 anni di Riva e delle mille emozioni per chi ama questo brand e le sue barche uniche al mondo” ha commentato l’avvocato Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group. “Abbiamo scelto Venezia e il Gran Teatro La Fenice perché sono luoghi unici al mondo e, come noi, vivono in magica sintonia con l’acqua, l’arte e la bellezza. Ringrazio anche David Beckham, Pierfrancesco Favino e Charles Leclerc, che hanno dimostrato la loro amicizia verso Riva realizzando un cortometraggio spettacolare, uno di quei prodigi che accadono quando entrano in gioco i campioni. Sono onorato di presentare al mondo 'Anniversario', una nuova barca iconica, per pochissimi fortunati armatori, un altro capolavoro di superiore eleganza. I migliori auguri a Riva, che si prepara a scrivere la storia della nautica nei prossimi 180 anni.”

Le grandi emozioni sono cominciate già prima dell’evento, quando una piattaforma galleggiante ormeggiata sul Canal Grande di Venezia, di fronte alla Riva Lounge del Gritti Palace, ha fatto da palcoscenico per il nuovo Riva “Anniversario”, la barca creata in una speciale edizione limitata per celebrare questa iconica ricorrenza e per rendere omaggio al 60° compleanno all'Aquarama, un gioiello di design senza tempo alla quale Assouline ha appena dedicato una preziosa pubblicazione.