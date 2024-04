Eridania compie 125 anni tra innovazione e sostenibilità

Eridiana festeggia i suoi 125 anni al primo posto nella mente dei consumatori per la categoria "zucchero" e con un francobollo speciale. Nata a Genova nel 1899, oggi ha il suo headquarter a Bologna, mentre nel Ravennate ha sede lo stabilimento per il confezionamento dello zucchero tra i più grandi d'Europa, con 9 linee di produzione, che confezionano 130 milioni di chilogrammi, lavorando 365 giorni all’anno.

La logistica sviluppa numeri non meno importanti: ogni anno 5.000 container ricevuti, 5.000 camion caricati, oltre a 30 treni diretti al sud per servire ogni giorno 900 clienti in tutta Italia.

Forte di un fatturato 2023 di 354 milioni di euro, l’azienda è leader nel mercato italiano, con una quota del 30% a valore nel totale mercato della dolcificazione e del 34% a volume, considerando il solo segmento zucchero (Fonte dati Nielsen).

"Se oggi Eridania ricopre un ruolo di leadership in Italia è grazie alla nostra storia e alla nostra tradizione, oltre che al contributo di tutti coloro che si sono impegnati per il successo dell’Azienda e la soddisfazione dei consumatori - ha dichiarato Alessio Bruschetta, Amministratore Delegato di Eridania Italia - Abbiamo avuto la capacità di mantenere quello spirito positivo e propositivo che devono avere i leader di settore, assumendoci responsabilità e andando sempre incontro a nuove sfide, senza accontentarci degli obiettivi raggiunti. Continuiamo quindi a muoverci sul sentiero tracciato per delineare ulteriormente lo sviluppo della categoria, mantenendo alti i livelli di qualità dei nostri prodotti con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità, su cui investiamo da oltre un decennio: vogliamo che il nostro impatto positivo in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di attenzione alla salute delle persone sia sempre più evidente e condiviso".

Eridania ha davvero scritto la storia dello zucchero e più in generale della dolcificazione nel nostro Paese, proponendo prodotti che hanno saputo rimanere fedeli al solido binomio qualità e innovazione rispondendo ai gusti dei consumatori, oggi sempre più attenti a salute e benessere e alle tendenze evolutive del mercato. Partendo dallo zucchero semolato bianco, infatti, è stata Eridania a diversificare per prima il proprio assortimento, arricchendolo nel tempo con le specialità di canna, gli zuccheri extrafini, i prodotti biologici e integrali, gli sciroppi, fino alle innovazioni come gli zuccheri “rich-in” e i dolcificanti intensivi a zero calorie.

L’evoluzione comunicativa di Eridania

L'azienda è da sempre attenta agli aspetti legati alla comunicazione del brand e al modo di presentarsi a consumatori. L’evoluzione comunicativa, infatti, resta tra le prime cifre distintive dell’azienda leader della dolcezza: per il 125º anniversario, Eridiana ha scelto di riproporre l’iconico logo con i due grifoni che, uno di fronte all’altro, sorreggono la lettera “e”, uno dei suoi simboli storici più emblematici, una scelta che racconta la dolce storia che da 125 anni lega Eridania agli italiani.

Il compleanno 125 sarà celebrato anche con un francobollo speciale, emesso dallo Stato italiano nel secondo semestre del 2024 nella serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, nata per promuovere la capacità professionale e imprenditoriale italiana e riservata ad Aziende che hanno fatto la differenza per il nostro Paese.

In questo importante anniversario, l’azienda vuole celebrare anche la sua capacità di essersi saputa innovare ed evolvere nel tempo, arrivando a essere leader nella dolcificazione a 360 gradi, con una forte expertise anche nel mondo delle alternative allo zucchero. Tra i prossimi appuntamenti, nell’autunno 2024, in alcune delle principali piazze italiane si svolgerà infatti un’importante attività che vedrà protagonisti i dolcificanti Eridania, con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare sul tema nutrizione insieme a un team di esperti nutrizionisti.

Obiettivo sostenibilità ambientale e non solo

Eridania è da ormai un decennio impegnata in un percorso che pone sostenibilità, salute e nutrizione al centro del suo sviluppo, perseguendo obiettivi di sostenibilità aziendale trasversali, dal packaging ai trasporti, dai consumi energetici alle iniziative in campo sociale. Un percorso orientato alla costruzione di un domani più green, con l’impegno a ricercare soluzioni aziendali per essere sempre più virtuosi lungo tutta la catena di produzione, attestato anche da importanti certificazioni come il prestigioso EPD, che ha evidenziato un percorso migliorativo nei confronti dell’ambiente, sottolineando come l’azienda dal 2014 sia riuscita a ridurre del 35% le emissioni di Co2 e a ridurre il consumo di acqua ogni anno per un numero di litri equivalente a più di 500 piscine olimpioniche.

La sostenibilità di Eridania non va intesa in un’ottica unicamente ambientale, ma è un elemento intrinseco in tutte le attività: quelle che hanno a che fare con l’ambiente, con il territorio, ma anche con la salute e con il benessere delle persone. Proprio in questo concetto risiede la chiave della campagna permanente lanciata nel 2022 “Il futuro chiede dolcezza”: un manifesto dell’impegno di Eridania e un appello alle persone a fare ciascuno la propria parte per addolcire il futuro del nostro Pianeta.

Eridania è da ormai 4 anni accanto alla Croce Rossa Italiana per contribuire a dare supporto e sostegno a persone in difficoltà socioeconomica e nuclei familiari fragili e con le scuole elementari con il programma “A scuola di dolcezza” volto a parlare di educazione alimentare e di consumo responsabile dello zucchero.