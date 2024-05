Dorelan nasce nel 1968, quando Diano Tura e Pietro Paolo Bergamaschi decidono di lasciare l’azienda in cui lavoravano per dedicarsi a un progetto più ambizioso: realizzare materassi di altissima qualità. I primi prodotti Dorelan vengono realizzati in un piccolo garage di Forlì, con quel gusto e quella manualità che da sempre contraddistinguono gli artigiani italiani. Nel corso degli anni, l'azienda è cresciuta fino a diventare oggi uno dei punti di riferimento nel mondo del riposo.