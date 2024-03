Economia circolare, Saviola è partner della Triennale di Milano con il legno circolare

Gruppo Saviola, realtà industriale leader nell’economia circolare, è stato partner tecnico della Triennale di Milano nella mostra “Pittura italiana oggi”, a cura di Damiano Gullì, garantendo la fornitura del Pannello Ecologico per l’allestimento, proveniente da legno riciclato e prodotto senza abbattere alberi.

Ufficio stampa

Economia circolare e primato italiano

L’Italia detiene il primato legato alle filiere dell’economia circolare: il nostro Paese è il primo in Europa per il più alto tasso di riciclo ed è leader dell’economia circolare nel mondo, superando l’83% sull’avvio a recupero dei rifiuti totali, con un distacco di oltre 10 punti percentuali rispetto alla Germania che si classifica al secondo posto. L'Italia è superiore di quasi 30 punti rispetto alla media di riciclo UE che si aggira attorno al 53% ed è l’unico Paese ad aver migliorato le proprie prestazioni negli anni (+10% in 10 anni tra il 2010 e il 2020).

Nella filiera del legno-arredo e nell’avvio a riciclo del legno post-consumo i risultati sono ancora più evidenti anche grazie al contributo dei produttori italiani che dagli anni Novanta agiscono secondo le logiche della sostenibilità e dell’economia circolare, ancor prima che la green economy diventasse un concetto diffuso. L’industria italiana del legno-arredo è la prima in Europa per economia circolare: il 93% dei pannelli che vengono utilizzati per la realizzazione di cucine, living, camere, bagni e uffici sono realizzati con legno riciclato.

Gruppo Saviola, The Eco-Ethical Company, ha inventato per primo al mondo il riciclo del legno per la produzione di mobili green: un vantaggio competitivo che porta ogni anno Saviola a riciclare 1.5 milioni di tonnellate di legno a fine vita (mobili vecchi, pallet, cassette della frutta…) pari a 30 volte le dimensioni del Colosseo, evitando l’abbattimento di 10mila alberi ogni giorno (2.8 milioni all’anno, pari alla superficie del Comune di Roma).