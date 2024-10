De Cecco, approvato il bilancio e piano da un miliardo: alla guida confermato il Cavaliere Filippo Antonio

Il presidente del Gruppo ha evidenziato come la crescita continui anche nel 2024: “Abbiamo registrato un aumento dei volumi di vendita pari a 120.000 quintali in più e l’anno non è ancora finito. La crescita è equamente ripartita tra 60.000 per l’Italia e altrettanti per l’estero. In particolare, nel mercato italiano, i volumi di pasta e farine sono aumentati del 12,6%, confermando De Cecco come primo brand premium con una quota del 10,5% (+0,5% rispetto al primo semestre 2023)”.