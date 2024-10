Crai presenta il suo primo bilancio di sostenibilità

I numeri nei primi 8 mesi del 2024 confermano un andamento positivo, con una crescita di fatturato in linea con le aspettative. La collaborazione con altre insegne come Despar rimane un elemento strategico, in particolare in Sardegna e in altre regioni chiave. Due i driver strategici per il futuro: la sostenibilità e la valorizzazione del territorio, che fanno già parte del Dna di Crai e che nel contesto di trasformazione assumono un ruolo sempre più centrale.