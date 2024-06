Il Consorzio del Prosciutto di Parma al Summer Fancy Food Show di New York

Il Consorzio del Prosciutto di Parma vola a New York, dove sarà protagonista, dal 23 al 25 giugno, del Summer Fancy Food Show. La fiera di riferimento per il settore food e beverage della costa est degli Stati Uniti si conferma un appuntamento irrinunciabile per l’ente di tutela del Parma DOP che presidia, come di consueto, l’evento con uno stand istituzionale, presso il quale saranno presenti i rappresentanti di numerose aziende consorziate.