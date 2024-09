Confindustria Taranto protagonista alla Camera dei Deputati

La sostenibilità è stata la parola chiave degli 80 anni di celebrazione della nascita di Confindustria Taranto. Un evento tenuto eccezionalmente nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, dove si sono avvicendati molteplici interventi all'insegna della trasformazione ambientale e contestualmente di quella sociale. "Un processo già in atto - ha sottolineato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, deus ex machina dell'evento - se partiamo proprio dalle nostre aziende e dalla loro straordinaria capacità di trasformarsi e di diversificare". "Questa nostra importante ricorrenza celebrata nella Capitale - ha aggiunto - è emblematica della centralità che questo territorio vuole affermare rispetto al Sistema Paese, ribadendo ancora una volta la sua vocazione a diventare hub ambientale, laboratorio di best practices e quindi città ancora una volta pioniera del cambiamento". Ovvio il riferimento all'acciaio, che proprio in questi giorni registra passaggi fondamentali in ordine alla futura acquisizione degli asset societari di Acciaierie d'Italia, ma anche ad altri importanti trasformazioni che attengono i settori del porto, sempre più aperto e polifunzionale oltre che sostenibile, dell'aerospazio, dell'eolico e, appunto, del tessuto imprenditoriale.