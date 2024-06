"Colussi 1971. Una ricetta di famiglia", la storia di uno dei marchi più iconici della colazione italiana

"Il segreto della longevità della nostra azienda - spiega Angelo Colussi Serravallo, Presidente di Colussi S.p.A. - risiede nell’efficace lavoro di tutte le persone coinvolte in ogni fase della nostra storia. Il nostro passato ci serve da guida preziosa per il presente e da fonte di ispirazione per il futuro, per continuare a evolverci nella ricerca dell’eccellenza mantenendo vivi i valori di un tempo: la qualità, l’autenticità, l’innovazione e la sostenibilità”.