Carrefour Italia rilancia Act for Food per una dieta più sana e sostenibile

Gusto, prezzo e sostenibilità nel paniere italiano. Sono i protagonisti nell'ambito dello studio condotto da Swg per Carrefour Italia, che delinea le priorità degli italiani nel riempire il carrello. Al primo posto, per il 94%, c'è la ricerca del gusto, seguita dalla sostenibilità, secondo il 77%. Incide, non in maniera prioritaria, anche il costo. La ricerca è stata presentata in occasione del piano di rilancio del programma Act for Food, fulcro della strategia di Transizione Alimentare per tutti del Gruppo Carrefour, che ha l’obiettivo di facilitare un’alimentazione di qualità più sana, rispettosa del pianeta, locale e accessibile.