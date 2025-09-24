Caro figli, dalla culla alla maggiore età in Italia una famiglia spende in media 156mila euro

L'Osservatorio di Moneyfarm segnala che il picco massimo di spesa si tocca nella fascia d'età tra i 15 e i 18 anni, quando per provvedere a un figlio servono in media 11.750 euro annui. Il costo raggiungei 75.000-109.700 euro per l'intero arco delle scuole medie e superiori. Nei primi tre anni di vita del figlio, invece, la spesa oscilla tra gli 11.700 euro e i 27.000 euro, per poi passare a 10.700-30.000 euro tra i 4 e i 5 anni, e poi a 31.500-46.000 euro tra i 6 e gli 11 anni. E ancora. Moneyfarm ha calcolato che si possono arrivare a spendere nei primi 18 anni di vita del figlio fino a 40.600 euro soltanto per l'alimentazione (seimila euro in più rispetto a tre anni fa).