Caffè del Birbantello, i bambini disegnano il packaging

Il "Caffè del Birbantello" è un progetto sociale nato a Napoli e che oggi si apre ad altre città coinvolgendo cinque onlus impegnate nel recupero della dispersione scolastica.

Con l'obiettivo di offrire un'opportunità didattica e creativa, i bambini sono stati chiamati a partecipare a un laboratorio pensato per favorire il senso di appartenenza al territorio, attraverso l'espressione artistica e coinvolgendoli in una vera e propria attività di design di un brand famoso. Si tratta di Caffè Borbone , ambasciatore della tradizione napoletana del caffè, che ha ideato e portato avanti il progetto in collaborazione con Sustenia .