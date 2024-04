Brescia, torna Cosmodonna: la fiera dedicata all'universo femminile

A Brescia sono avviati i preparativi per la quarta edizione di Cosmodonna , l’unica fiera in Italia interamente dedicata all’universo femminile.

Le visitatrici saranno coinvolte in un’esperienza unica dove sarà possibile scoprire, conoscere, e acquistare direttamente dagli espositori, nazionali e internazionali, le più avanzate e innovative creazioni: che si tratti di salute o bellezza, cosmetici o benessere, moda sartoriale, scarpe su misura o gioielli e accessori, profumi o oggettistica.

Le novità della prossima edizione Diversi sono anche gli appuntamenti in programma, gli ospiti e i temi che verranno affrontati nella prossima edizione “per sensibilizzare l’opinione pubblica su argomenti che ancora il nostro Paese fa difficoltà a elaborare, proponendo soluzioni e idee attraverso dibattiti e confronti con esperti e professionisti altamente qualificati, ma anche per dare il nostro contributo finalizzato allo sviluppo di un settore che i dati confermano in continua crescita grazie alla qualità che le aziende italiane riescono a produrre ed esportare”, spiega Mauro Grandi, Ceo Area Fiera.

Secondo i dati del Centro Studi di Confindustria - settore cosmetico, infatti, il 67% del make-up consumato in Europa è prodotto da imprese italiane, a livello mondiale tocca il 55%. In Europa il nostro Paese è il terzo sistema economico della cosmetica dopo Germania e Francia anche perché in Italia le imprese della cosmesi investono circa il 6% del fatturato per l’innovazione e la tecnologia, la ricerca e lo sviluppo, contro una media nazionale stimata attorno al 3%. Il settore cosmetico è guidato dalla scienza: a livello europeo sono oltre 32mila gli scienziati costantemente impegnati nella ricerca e nello sviluppo di prodotti cosmetici.

Ma Cosmodonna è tanto altro oltre al beauty, molto spazio sarà infatti anche dedicato al business al femminile nell’ Area Impresa Donna, ai servizi per le donne durante il tempo libero nell’Area Sport & Leisure, alla passione e alla cura della propria casa nell’Area Home & Garden, alle tendenze nel settore moda nell’Area Fashion & Jewels, infine a un viaggio alla scoperta di prodotti unici nell’Area Taste Experience.

Una fiera esperienza, un nuovo modo di vivere lo spazio espositivo: passeggiando tra gli stand sarà inoltre possibile lasciarsi coccolare dalle aree esperienziali e ammirare esibizioni e sfilate. Un mix di proposte e approfondimenti volti ad abbracciare l’universo femminile nelle sue infinte sfaccettature. Insomma, per conoscere le novità, partecipare ad eventi e convegni, scoprire nuovi prodotti e ultime tendenze, non resta che aspettare la prossima edizione di Cosmodonna.