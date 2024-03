I Bastoncini Findus sono amati dai giovani: sulle tavole di 8 italiani su 10

I Bastoncini Findus sono ormai un prodotto “cult”, tanto che quasi non esiste italiano che non li abbia provati almeno una volta nella vita. È quanto emerge dall’indagine “Dal freezer alla tavola: abitudini di consumo di pesce surgelato e bastoncini” commissionata ad AstraRicerche dall'azienda leader nel settore dei surgelati: il 97,9% degli italiani afferma di conoscere il suo testimonial Capitan Findus.

La ricerca, che ha analizzato le abitudini di consumo degli italiani riguardo al pesce surgelato, con un focus particolare sui bastoncini, rivela che il 79,3% dei consumatori apprezza i mitici bastoncini di pesce, dai giovani della GenZ (82%) ai Millennials (81%), oltre alle famiglie con bambini sotto i 10 anni (88%) e quelle con adolescenti tra gli 11 e i 19 anni (86%). Tutti concordi sul fatto che, quando si tratta di associare i bastoncini di pesce surgelato a una marca, la leadership è indiscutibilmente detenuta da Findus con ben il 78,9% degli intervistati che li associa allo storico marchio e l'89% dei consumatori di bastoncini di pesce surgelato che li sceglie.

Capitan Findus, icona nazionale amata da oltre il 97% degli italiani

L’affetto verso questo prodotto è testimoniato anche dall'iconico Capitan Findus, simbolo senza tempo associato al marchio, che da cinquant'anni fa parte dell'immaginario di grandi e piccoli. Il personaggio ha debuttato sullo schermo nel 1967 in Inghilterra e senza dubbio è diventata una delle figure più riconoscibili nel panorama italiano: stando ai dati raccolti nella ricerca, il 97,9% degli italiani afferma di conoscerlo. Inoltre, emerge come il più indicato tra i personaggi più iconici della storia della pubblicità italiana con il 79,1% delle preferenze e il più scelto in assoluto dal 35,5% degli intervistati. Per festeggiare questo traguardo, un'installazione di Capitan Findus alta 6 metri svetterà in Piazza Gae Aulenti a Milano fino al 10 marzo.

La gigante raffigurazione in Portanuova è solo una delle tante iniziative previste per rendere omaggio al Capitano. Findus lancia infatti, anche “Le avventure del Capitano”, la consumer promo con un partner d’eccezione: Playmobil. Grazie alla nuova promozione instant win fino al 31 maggio 2024 è possibile, acquistando Bastoncini e pesce panato del brand Capitan Findus, vincere subito uno degli oltre 2000 personaggi Playmobil raffiguranti il Capitano.

“Quello dei bastoncini è un mercato che è stato creato proprio da Findus nel lontano 1967. Iconici per eccellenza, sono oggi un vero e proprio “cult” amati e apprezzati da 5 milioni di famiglie italiane. - ha commentato Renato Roca, Country Manager Findus Italia - Grazie alla loro capacità di rendere il consumo di pesce gustoso e divertente, si sono affermati come un elemento unificante e intergenerazionale, che a tavola mette d'accordo sia adulti che bambini. Solo nel 2023 ne sono stati prodotti 7 mila tonnellate pari a circa 280 milioni di pezzi destinati al mercato nazionale. Così tanti da riempire 63 campi da calcio o fare due volte il giro della luna. Interamente prodotti nella sede di Cisterna di Latina, nel Lazio, sono un pilastro fondamentale per l’azienda, contribuendo al 30% del fatturato del nostro portfolio «Pesce»”.

Quello dell’ittico surgelato è un comparto che ha avuto un buon rendimento: secondo IIAS nel 2023 sono state consumate 92.372 tonnellate di pesce, con un incremento del +2,25% (rispetto alle 90.335 del 2019). Alla luce del contesto economico attuale, caratterizzato da una riduzione del potere di acquisto delle famiglie italiane, Findus si fa promotore di un’operazione straordinaria di riduzione dei prezzi di cessione a clienti e distributori. Per la prima volta nella storia dell’azienda è stato applicato da febbraio il taglio del prezzo di cessione agli esercenti del 20% su uno dei propri prodotti icona: i mitici Bastoncini Findus. Un’operazione che interessa l’intero territorio nazionale e che sta avendo già un riscontro positivo da parte della grande distribuzione.