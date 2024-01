Banca Mediolanum "Back to the future", novità per i conti correnti e nuovo direttore generale

Banca Mediolanum ha inaugurato il 2024 con la convention “Back to the future” che ha visto la partecipazione del management e degli oltre 4.500 family banker e una raccolta netta a fine 2023 di oltre 7.1 miliardi, di cui oltre 4 miliardi di raccolta gestita.

Gli aumenti dei tassi di interesse, l'interesse rinnovato verso il rendimento fisso e l'attenzione crescente verso i titoli di stato hanno reso il 2023 un anno particolarmente impegnativo.

Tra le novità dell'evento è stata l'ufficializzazione dell'insediamento di Igor Garzesi come nuovo direttore generale di Banca Mediolanum, in carica dal 1° gennaio 2024. Garzesi, già alla guida della controllata spagnola Banco Mediolanum e con un solido background internazionale, porta con sé un bagaglio di esperienze significative, anche nell'ambito delle fusioni e acquisizioni.

Durante la convention, la Banca di Basiglio ha presentato la sua più recente proposta: un tasso di remunerazione del 5% annuo per i depositi su conto corrente, vincolati per sei mesi. Una novità che offre ulteriore flessibilità, consentendo ai correntisti di riscattare anticipatamente i fondi vincolati al 5%, garantendo comunque l'accredito degli interessi accumulati fino a quel momento.

Questa proposta, definita altamente competitiva sul mercato, sarà sostenuta da una campagna pubblicitaria che prenderà il via il 14 gennaio, attraverso i principali canali mediatici come televisione, stampa, radio, web e affissioni.

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum ha commentato: “La raccolta di dicembre si conferma eccellente con 1,22 miliardi di flussi totali e 655 milioni di risparmio gestito, portando la chiusura dell’anno a 7,13 miliardi di raccolta totale. Inoltre, sono particolarmente soddisfatto per i 4 miliardi raggiunti nel risparmio gestito, che a livello di settore ha visto uno degli anni più complessi del recente passato: l’approccio alla consulenza della nostra rete di Family Banker si dimostra valido in ogni condizione di mercato e continua a contraddistinguerci rispetto alla concorrenza.

Questi risultati ritengo siano un chiaro segnale di come in questi mesi abbiamo saputo modulare la nostra offerta di prodotti amministrati e di investimento calandola in maniera ottimale per i clienti nel contesto dei tassi di interesse attuali. Ciò ha consentito, tra l’altro, di accelerare ulteriormente la crescita della base clienti, circa 185 mila i nuovi acquisiti, il 10% in più del 2022”.

Ufficio stampa

Le innovazioni presentate in questo incontro non sono solo strumenti finanziari, ma rispondono a esigenze concrete delle famiglie. Come sottolineato durante la convention, queste iniziative sono pensate per collaborare con i Family Banker nella consulenza finanziaria e patrimoniale, mirando a una gestione efficiente e meticolosa dei risparmi, alla sicurezza finanziaria quotidiana, e all'attuazione di progetti di vita a lungo termine. Banca Mediolanum si conferma così un punto di riferimento nell'offerta di soluzioni innovative e orientate al benessere delle famiglie.