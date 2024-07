"Bambini Felici": al via l'iniziativa di Pizzardi Editore

È partita l’edizione 2024 dell’iniziativa solidale Bambini Felici ideata dall’editore Dario Pizzardi nel 2020, durante la pandemia, per garantire il diritto al gioco dei bambini delle famiglie in difficoltà. Nel mese di luglio, oltre 13.000 bambini in tutta Italia riceveranno in dono la "sorpresa del cuore": una grossa busta contenente alcuni tra i più preziosi e iconici prodotti a marchio Amici Cucciolotti.