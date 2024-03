Azienda funebre adotta cani e gatti soli dopo la morte del padrone

È questo l'obiettivo del progetto-pilota "Avremo cura di te" di Giubileo , storica impresa di onoranze funebri torinese, da sempre impegnata in progetti virtuosi a supporto del territorio circostante.

Dare un aiuto concreto per garantire una nuova vita a cani e gatti che hanno perso per sempre il loro padrone.

In che cosa consiste "Avremo Cura di Te"? "Sono sempre più le persone sole che, nel momento della scomparsa, lasciano loro malgrado i propri amici a quattro zampe privi di un futuro. Nasce per questo il nostro progetto che mira al ricollocamento efficace presso nuova dimora e famiglia degli animali domestici rimasti", spiega Serena Scarafia, presidente del Cda di Giubileo.

"Noi di Giubileo ci siamo offerti di farci carico delle spese vive di un paio di rifugi dedicati della provincia di Torino, uno per cani e uno per gatti, per garantire un ricovero e una permanenza sicuri, mantenimento e cure inclusi, sino al momento della loro potenziale adozione", aggiunge Scarafia.