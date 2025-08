Auto elettriche, incentivi al via da settembre: fino a 11mila euro di contributo per chi rottama il vecchio veicolo

Chi vuole acquistare un'auto elettrica ha l'occasione di farlo con un contributo sostanzioso. Da settembre tornano infatti gli incentivi con un bonus fino a 11mila euro per chi ha l'Isee sotto i 30mila euro e fino a 9mila per chi è nella fascia 30-40mila. Lo annuncia il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, precisando che ci sono due condizioni per poter accedere alle agevolazioni: acquistare un'auto 100% elettrica e rottamare un vecchio veicolo. L'obiettivo è incentivare l'acquisto di almeno 39mila veicoli a emissioni zero entro giugno del prossimo anno.