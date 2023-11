Arcaplanet, un percorso sempre più "pet-centric"

Più negozi L'azienda punta a una sempre maggiore copertura territoriale per essere più vicina ai clienti: rispetto ai 502 negozi di fine 2022, quest’anno si raggiungerà il traguardo di 553 negozi. Si passerà dai 2.700 pet specialist di dicembre 2022 a 2900 alla fine di quest’anno.

Il sito in forte crescita Il sito online continua la sua forte crescita (la più alta nel mercato italiano del pet) e, grazie al collegamento con i sistemi di negozio, permette a oltre il 40% dei clienti di ritirare gratuitamente in store lo shopping online e a oltre il 20% di poter ritirare l’ordine il giorno stesso.

La nuova app Nasce un' app tutta nuova (nativa mobile e sviluppata in Italia) che aspira a diventare l’inseparabile compagna di chi adotta animali domestici, la chiave, non solo per l’acquisto online ma, soprattutto, per accedere a tutti i negozi e tutti i servizi dell’azienda:

- Il programma Arcacard si dematerializza con l’app tramite la quale si può guadagnare e utilizzare i punti.

- L’app consente di memorizzare tutta una serie di informazioni sui propri pet e di ricevere consigli specifici.

- Sull’app si ricevono coupon e offerte personalizzate da presentare in negozio e online per ottenere sconti.

- Tramite l’app riordinare la propria spesa online diventa facilissimo.

- Dovunque ci si trovi, si può restare in contatto, conoscere ed, in futuro, anche prenotare tutti i servizi offerti dall’azienda.

I servizi per gli animali I servizi per gli animali sono un capitolo fondamentale del nuovo percorso di Arcaplanet, poiché essi, insieme a una nutrizione di alta qualità, giocano un ruolo fondamentale per il del benessere dell’animale e delle persone:

- Il servizio di petwash è stato esteso a 82 negozi e nel 2024 si raggiungerà la quota 100.

- È stata lanciata l’assicurazione in partnership con "ConTe.it" e rappresenta un modo concreto per offrire ai pet-parents la possibilità di assicurare la salute del proprio animale scegliendo tra una vasta gamma di polizze.

- In esclusiva per l’Italia, negli store Arcaplanet è in vendita il sistema di geolocalizzazione Kippy che consiste in un localizzatore GPS ed Activity Tracker ultraleggero, posizionato nel collare, che consente di tenere sempre a portata di mano le informazioni del proprio pet e di localizzarlo in caso di smarrimento.

- Sono state acquisite tre cliniche veterinarie: due con insegna Happy Friends e una Mypetclinic, tutte con una offerta completa di servizi veterinari, comprensivi di pronto soccorso, degenza giornaliera, diagnosi, chirurgia e terapia, dotati di attrezzature all’avanguardia, con team di veterinari altamente qualificati e disponibili h24.

L'impegno per l'ambiente Il cambiamento più profondo e ambizioso che è stato avviato riguarda l’impegno per l’ambiente che coinvolge sempre più attivamente clienti e dipendenti Arcaplanet:

- L’azienda ha intrapreso un percorso di riduzione dell’impatto ambientale che consentirà già quest'anno di ridurre di circa il 50% le emissioni in scope 1 e 2, grazie alla riduzione dei consumi e all’utilizzo di fonti rinnovabili (che oggi coprono l’80% del proprio fabbisogno energetico).

- Nel 2024 Arcaplanet indirizzerà il tema dell’economia circolare passando a packaging riciclati e riciclabili per oltre il 60% del cibo secco con i propri marchi esclusivi.

- Una nuova generazione di negozi caratterizzati da un impatto ambientale ridotto (consumi energetici ridotti e materiali al 90% riciclabili) è stata testata recentemente come lo store di Milano in via Marghera e a partire dal 2024 sarà estesa a tutta la rete.

- Una serie di iniziative locali e nazionali per coinvolgere i clienti che vanno dall’educazione al consumo responsabile, alla possibilità di trasformare i punti Arcacard in nuovi alberi, a prendersi cura di aree verdi locali coinvolgeranno direttamente i clienti.

Il sostegno alle associazioni Continua l’inarrestabile l’impegno di Arcaplanet anche a sostegno di associazioni che si occupano di animali in difficoltà e dei pet che prestano costantemente il proprio servizio a beneficio delle persone. Ciò avviene nello specifico con il progetto legato al servizio cani guida dei Lions di Limbiate, contribuendo quest'anno alla formazione di 50 cani guida pronti per poter essere affidati alle persone non vedenti.

Non solo: quest’anno, al fianco delle associazioni Frida’s Friends onlus e GI.O.CA., sono partiti gli importanti progetti legati alla pet therapy che, entro fine anno, si stima beneficieranno a 1500 bambini.

Nel 2023 sono stati donati più di 4 milioni di pasti a oltre 700 associazioni iscritte al progetto Foodstock: un obiettivo che è raddoppiato rispetto alle donazioni effettuate nel 2022.

L' investimento sul personale Un’azienda dinamica come Arcaplanet può continuare a raggiungere i propri traguardi solo grazie ad un investimento continuo nelle sue persone.

- Quest'anno 85.000 ore di formazione erogate dall’Arcaplanet Accademy.

- Nel 2023 l’incremento occupazionale sarà di 300 nuovi posti di lavoro mentre nel 2024 la stima è di ulteriori 300.

- 380 saranno i contratti a tempo determinato che diventeranno a tempo indeterminato entro la fine dell'anno.