Arbre Magique festegga i suoi primi 60 anni in Italia

Al cuore della fragranza, le note floreali ozoniche si intrecciano con la delicatezza avvolgente del muschio e con il calore del legno di sandalo, per donare alla nostra auto un tocco di eleganza cosmica. Con il lancio di Supernova Arbre Magique guarda al futuro, proseguendo nell’esplorazione di nuovi orizzonti per continuare a portare novità nel settore dei profumatori per auto e ad offrire prodotti di qualità e ricercatezza che arricchiscano l'esperienza di guida con un tocco di magia.