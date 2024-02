Antonio Marras è l'official style partner di Rana Verona, presentata la nuova divisa elegante

La nuova divisa Le nuovissime divise – disegnate da Antonio Marras in esclusiva per la squadra veronese – sono state indossate dagli atleti, ospiti della presentazione della collezione autunno-inverno dello stilista sardo, eclettico e multi talento artista di Alghero da sempre amico della famiglia Rana.

Non capita spesso che una squadra di Volley Superlega indossi una divisa creata ad hoc e firmata da una preziosa maison di moda: mentre calcio italiano e basket americano frequentano la moda da molto più tempo, il volley ha sempre avuto un atteggiamento un po' più timido. La nuova divisa comprende un parka verde matelassé, con le sue trasversali eco storiche, abbinato a contrasto a un completo molto classico, di preziosa e leggera lana tartan blu e verde, a cui si aggiunge una camicia sartoriale creata da tre diverse tele millerighe in differenti sfumature di azzurro, unite nel peculiare stile patchwork che Marras usa e interpreta in modo naturale e sorprendente.

La collaborazione Così ha commentato Antonio Marras: “Amo le sfide, le nuove avventure e i cortocircuiti. Sarà per questo che quando Giovanni Rana Jr mi ha coinvolto in questo progetto dopo il primo stupore è seguito l’entusiasmo. Vestire dei giganti? Vestire degli sportivi? E perché no? Il legame che ci lega alla famiglia Rana è di radici antiche e questa collaborazione non ha fatto altro che rafforzarlo”. Ha concluso “Grazie di questa opportunità, grazie per aver avuto la possibilità di esplorare altri mondi e grazie per, ancora una volta, avere condiviso passione e valori per un lavoro di squadra”.

"Dall'inizio di questa splendida relazione con Verona Volley abbiamo lavorato e stiamo lavorando con entusiasmo per rendere questo percorso unico. Ecco perché – ha affermato Giovanni Rana Jr, Innovation Manager Gruppo Rana - abbiamo pensato di coinvolgere lo stilista e amico Antonio Marras nell’ideazione di un meraviglioso guardaroba ad hoc. In questo modo sia i giocatori della squadra che la dirigenza potranno indossare queste splendide divise istituzionali, come simbolo di quei valori e di quella ricerca dell'eccellenza di cui ogni giorno vogliamo essere promotori in ogni luogo, dal campo di volley alle nostre cucine". “Siamo orgogliosi di affiancare al nostro brand un volto iconico della moda come Antonio Marras, e ancora più contenti – ha dichiarato Stefano Fanini, presidente del Verona Volley - di condividere i valori che ci accumunano al Pastificio Rana che ringraziamo per il lavoro che sta facendo per questa società. Al di là del campo da gioco, innovazione, partecipazione e condivisione sono alla base della nostra partnership che da oggi include anche il fashion”