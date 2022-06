Al salone Bluexperience di Napoli le bici "su misura" di V-Ita Group e i nuovi modelli di micromobilità

"Siamo presenti in questa fiera con un sogno e una scommessa – dichiara il Ceo di V-Ita Group, Carlo Parente - fare di Napoli e di questa nuova manifestazione ciò che Genova e il suo Salone rappresentano per la nautica. Chi conosce la nostra storia, ancor prima che i prodotti, sa che amiamo definirci un’azienda milanese dal cuore napoletano. Non a caso la direzione commerciale, gli uffici marketing e la comunicazione sono a Milano, città-incubatore delle nuove tendenze, ma la produzione e la logistica sono qui, in Campania, a pochi passi da questa meravigliosa città che oggi diventa la capitale internazionale della mobilità sostenibile".

V-Ita Group nasce nel 2019 con un’ambizione: trasformare la bici elettrica da semplice commodity a oggetto del desiderio, specchio di un gusto raffinato e moderno, della ricerca dell’eleganza e dell’esclusività, di uno stile di vita rispettoso dell’ambiente con zero emissioni e nessuna forma di inquinamento acustico. Lo ha fatto con tale impegno e passione che in soli 3 anni ha lanciato diversi brand: VITA, ICON.E, THE ONE, SPILLO, una gamma completa di mezzi destinati all’ultimo miglio che spaziano dalle e-bike ai monopattini, fino a esplorare il mercato degli e-scooter con la linea SMART.E.

"La customizzazione del prodotto è quello che trasforma una e-bike in un mezzo “cool”, alla stregua di un’auto di lusso. - aggiunge Parente - Tant’è che la novità di quest’anno non è una bicicletta elettrica che posso vedere e acquistare in negozio, bensì un mezzo non presente a catalogo e in vendita solo online, personalizzabile attraverso un configuratore dove scegliere dotazioni, materiali. Una vera fuoriserie".