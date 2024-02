L'aeroporto di Caselle punta su Connect Aviation per ampliare le rotte aeree sul Piemonte

Un appuntamento importante che rappresenta una opportunità di crescita per l'aeroporto di Caselle di Torino. Dal 7 al 9 febbraio, Lingotto Fiere ospita la 20° edizione di Connect Aviation 2024 Route Development Forum, convention dell'aviazione che riunisce oltre 700 ospiti in rappresentanza di più di 80 compagnie aeree e 300 scali aeroportuali di tutto il mondo.

Ufficio stampa

Dopo Tangeri, l'evento itinerante organizzato a livello internazionale da The Airport Agency, società con sede in Francia, arriva in Italia, grazie all’impegno della Regione Piemonte, che intende così supportare i due aeroporti di Torino Caselle e Cuneo Levaldigi, ma anche presentare l’offerta di accoglienza turistica e di viaggi d’affari e far conoscere le potenzialità del territorio.

Una grande occasione per tutta la Regione

Nelle città che hanno ospitato Connect Aviation nelle precedenti edizioni, come Tampere (2022), Cagliari (2019) e Tbilisi (2018), si è registrato un incremento medio delle rotte di circa il 35,4% e anche per l'ultima edizione, a Tangeri, i dati preliminari indicano una tendenza positiva. Un beneficio di cui potrebbe giovare anche Torino il cui aeroporto, nel 2023 ha superato ogni precedente record stabilito, oltrepassando per la prima volta la soglia dei 4,5 milioni di passeggeri.

Connect Aviation 2024 Route Development Forum è, quindi, un'opportunità imperdibile per ampliare le rotte dello scalo torinese, ma anche di quello di Cuneo, che ha chiuso il 2023 con un incremento di traffico del 23% rispetto al periodo pre-Covid e con una crescita del 17% dei movimenti internazionali, prevalentemente di private jet, rispetto al 2022. L'evento è, inoltre, una vetrina per circa 70 aziende piemontesi del settore agroalimentare, dei servizi ambientali, della mobilità e per far conoscere ai delegati le potenzialità di tutto il Piemonte.

“La Regione Piemonte ha fortemente voluto la presenza di Connect Aviation, evento internazionale che si inserisce nella nostra intensa attività strategica, di programmazione e di sviluppo del settore turistico - dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’Assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio -. Ci aspettiamo che le opportunità di networking della tre giorni contribuiscano alla crescita delle nostre connessioni aeree e alla conoscenza degli asset strategici degli aeroporti di Torino e Cuneo, capaci di accogliere volumi crescenti di viaggiatori e generare un incremento della ricaduta economica”.