Acer svela la propria visione di “tecnologia consapevole” per un futuro più ecologico

L'azienda condivide il proprio impegno in favore dell’ambiente e a Dubai svela due nuove soluzioni di accumulo di energia

L'annuncio è arrivato durante a Dubai COP28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: Acer si è impegnata ad approvvigionarsi di energia elettrica 100% rinnovabile entro il 2035 e a raggiungere l’obiettivo zero emissioni entro il 2050. Nel corso di una conferenza stampa, l'azienda ha presentato la sua visione di "Tecnologia consapevole" per innovazioni progettate e realizzate con un occhio rivolto a un futuro più ecologico.

Attenzione all'impatto ambientale

Acer, tra le principali aziende ICT del mondo, ha intenzione di amplificare gli impatti positivi sull'ambiente attraverso azioni congiunte: monitorando che il 60% dei suoi fornitori critici fissi obiettivi scientifici di riduzione delle emissioni di carbonio e utilizzando il 20-30% di plastica riciclata post-consumo per i suoi computer e monitor entro il 2025 (l’obiettivo del 17% è stato raggiunto nel 2022).

Tra le proposte di Acer figurano i dispositivi della linea Vero - prodotti realizzati con un'alta percentuale di materiali riciclati - l'iniziativa Project Humanity che educa e invita tutti i dipendenti Acer a intraprendere azioni più ecologiche, e la piattaforma Earthion che esorta i partner della catena di fornitura, inclusi i dipendenti, ad affrontare le nuove sfide ambientali attraverso soluzioni innovative e integrate.

"Dobbiamo accelerare l'adozione delle energie rinnovabili per combattere i cambiamenti climatici causati dal riscaldamento globale - ha dichiarato il presidente e CEO di Acer Jason Chen - Nel 2022, il Gruppo Acer ha utilizzato il 44% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Per raggiungere il nostro obiettivo del 100%, l'impiego di energia solare ed eolica 2 sarà la chiave. Stiamo intraprendendo azioni decisive per sostenere l'economia circolare e fornire soluzioni che riducano al minimo l'impatto ambientale”.

Nell’ambito del raggiungimento delle zero emissioni nette, l'azienda sta espandendo la sua presenza nel settore dell'accumulo di energia, offrendo soluzioni lungo tutta la catena di fornitura, dall'uso domestico a quello industriale, dalla produzione all'applicazione e dalle soluzioni front-of a quelle behind-the-meter per contribuire alla transizione energetica.

L’evento "Tecnologia consapevole per un futuro migliore" dimostra il costante impegno di Acer per la salvaguardia dell’ambiente attraverso la progettazione di prodotti e servizi quali:

• Working – Un servizio di abbonamento on-demand ai prodotti Acer con pacchetti di upgrade, servizi e riparazione che possono essere resi disponibili con un semplice click, riducendo l'uso di nuove risorse.

• Learning – Hardware e software per aiutare le scuole a ridurre l'impronta di carbonio. Gli studenti possono così studiare in un ambiente eco-friendly utilizzando laptop ricondizionati e tool per un uso più consapevole.

• Moving – Una rete di mobility station con hub di ricarica, e-bike e scooter elettrici agili e accessibili per facilitare gli spostamenti, insieme a tool come la pianificazione urbana basata sui dati e la previsione di infrastrutture di micromobilità, che contribuiscono ad aumentare l'accesso ai trasporti per un maggior numero di persone.

• Living – Un sistema compatibile con un'app mobile che consente di utilizzare elettrodomestici smart, esistenti e nuovi, per rendere le case più efficienti.