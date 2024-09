A Milano il nuovo spazio permanente The Prism Core Center: una piattaforma di dialogo artistico, ricerca interiore e sperimentazione

Accanto a una dimensione così proiettata sull'introspezione individuale, The Prism Core Center si sviluppa altresì come luogo accogliente, "aperto" al pubblico, dove far nascere confronti, scambi, interazioni e rapporti umani. Nel corso dell'anno, infatti, sono previste tre diverse tipologie di eventi. La prima è quella dei dialoghi, talk aperti al pubblico in cui il curatore Senaldi, Simontacchi e ospiti eccellenti si confrontano per allargare la conoscenza di un tema rilevante nel mondo di The Prism. I dialoghi vedono tra i primi ospiti: Giovanna Maria Gatti, Walter Mariotti, Margot Sikabonyi. Lo stesso tema sarà sviluppato nella seconda tipologia di eventi, le esperienze: laboratori e incontri guidati da ciascun ospite dei talk, in cui i partecipanti avranno un ruolo attivo. Infine, The Prism Core Center ospiterà gli incontri con l'autore: scrittori, artisti, medici e scienziati avranno l'opportunità di presentare i propri lavori, non sempre direttamente collegati al progetto, ma che ne condividono affinità intellettuali e spirituali. Il pubblico può prenotare la partecipazione gratuita seguendo il sito www.theprism.com.