"Welcome Spring in SmartCityLife", arriva la seconda edizione con un ricco calendario di eventi

Un evento in grande stile per salutare l'arrivo della primavera. Il 21 marzo a CityLife arriverà "Welcome Spring", un’iniziativa aperta a tutti e giunta alla sua seconda edizione: un’intera giornata all’aperto dedicata allo sport, al benessere e al divertimento con l’inaugurazione di una nuova porzione di parco pubblico di circa 31.000 metri quadrati, che permetterà di completare la connessione pedonale tra il Centro Congressi di Fiera Milano e la piazza Tre Torri e quindi la stazione lilla della M5.

Ufficio stampa

Con questa inaugurazione il parco pubblico disponibile sarà di circa 159.500 mq sui 174.400 mq totali: una vasta area pari allo spazio necessario per fare 23 campi da calcio, che accoglie ben 297 nuovi alberi (per un totale di 1.750 alberi) e ospita al suo interno sei opere di artisti contemporanei.

La nuova App SmartCityLife

Con l’occasione verrà presentata anche l’App SmartCityLife, l’innovativa applicazione per chi ama CityLife. Scaricarla non costa nulla e offre la possibilità di vivere in modo smart il quartiere. L’App nel momento di lancio offrirà solo alcuni dei molteplici servizi che verranno implementati nel corso dell’anno, infatti, permetterà di scoprire non solo interessanti itinerari d’arte e architettura, ma anche di conoscere l’evoluzione del parco e dell’intera area.

Le attività del 2024 saranno presentate durante la conferenza stampa che si terrà il prossimo giovedì 21 marzo presso il GUD Milano CityLife, in via Demetrio Stratos 5 alle ore 11.30, alla presenza della Presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi, l’Amministratore Delegato di SmartCityLife, l’arch. Roberto Russo e il CEO di Atlante, Stefano Terranova e Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia, Nicolò Dalla Valle, Direttore Commerciale linea agenzia Mediamond e corresponsabile sviluppo patrimonio Videowall e Alfredo Costa, Responsabile Sentieri Urbani CAI Milano.

“Siamo lieti di annunciare durante la nostra conferenza che si terrà il prossimo giovedì 21 marzo, alle ore 11.30, non solo la seconda edizione di “Welcome Spring” in SmartCityLife e il suo ricco calendario di eventi, ma anche e soprattutto le nuove, importanti partnership e collaborazioni che, nei mesi a venire, daranno ancora più concretezza ai nostri molteplici progetti in cui i cittadini sono ancora una volta i veri protagonisti. - ha dichiara l’architetto Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife - Grazie ad Atlante, infatti, ci stiamo impegnando già da tempo per una mobilità innovativa e più sostenibile a favore dell’ambiente. Insieme alla società Videowall e alla concessionaria Mediamond che hanno individuato nella città di Milano il fulcro d'arredo urbano smart, realizzeremo inoltre un progetto di comunicazione diffuso nel parco e nella piazza attraverso dei totem digitali che consentiranno di informare e dialogare con tutti i fruitori di CityLife".

Gli eventi in calendario il 21 Marzo

Durante la giornata sarà possibile conoscere da vicino personal trainer come Michela Coppa che terrà una masterclass di 40 minuti. Presente anche Valentina Barbieri, esperta di Functional Training ed Head Trainer di Home e Stefano Fontanesi, trainer e dottore in Scienze Motorie, formatore e coach.

Per gli amanti del Pickleball, da martedì 21 marzo fino a domenica 26 marzo, in Piazza Tre Torri, si potrà provare il nuovo sport arrivato dagli States. Il Pickleball è uno sport di racchetta, che richiama le tecniche e le regole del tennis, del badminton e del tennistavolo. Si gioca con pallina e due racchette all’interno di un campo delle dimensioni di 6.10 metri x 13.41 metri. È possibile giocare in coppia o da soli così come al chiuso e all’aperto. Un’ottima occasione per fare sport divertendosi. E per chi vorrà giocare lo potrà fare con l’aiuto di Angela Alessi, prima classificata in Italia per il singolo femminile e Silvia Fumagalli che saranno lì ad aspettarvi insieme ad altri amanti di questo nuovo sport, grazie anche alla collaborazione di Original Pickleball e Decathlon.

Nel mese di settembre torna la “Green Week Milano”, la manifestazione che da anni richiama l’attenzione di molteplici partner che hanno a cuore il verde di prossimità come giardini, viali alberati e piazze, intese come luoghi di aggregazione, con l'intento principale di aprire il più possibile alla cittadinanza milanese. Nuova è la partnership tra SmartCityLife e CAI Milano, che inaugurerà un nuovo percorso dal quartiere di CityLife fino al Monte Stella per tutti gli amanti delle escursioni e delle passeggiate all'aria aperta. Un sentiero che comprenderà le zone di Piazza Duomo, Piazza Mercanti, Via Dante, attraversando il Castello Sforzesco, Parco Sempione, Arco della Pace, Via Sangiorgio, Piazza 6 Febbraio, attraversando appunto CityLife, via Albani, Piazza Stuparich e i Giardini di Via Colecchio in cima al Monte Stella.