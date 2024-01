MSC Crociere "porta il mare" in Piazza Duomo a Milano

Il mare e gli oceani celebrati in una delle piazze più belle d'Italia. MSC Crociere - leader crocieristico in Italia, in Europa e terzo player a livello globale - approda per la prima volta in Rinascente a Milano e lo fa con una domination experience d'impatto, che propone un viaggio multisensoriale dalle vetrine vista Duomo fino all'interno dello store.

Fino al 29 gennaio ogni vetrina ospiterà un’installazione artistica dedicata ai valori in base ai quali è stata ideata la nuova campagna “In Viaggio verso la Bellezza” di MSC: dalla bellezza di un modo più sostenibile di fare crociera a quella delle suggestive destinazioni raggiunte dalla sua flotta e la bellezza che rivive in tutti i luoghi visitati, nelle aree della nave, nelle onde del mare, nei colori di un’alba, nei piatti unici serviti a bordo.

Per l'occasione la facciata principale sulla piazza milanese si vestirà di blu con un’animazione continua del mare e l’allestimento delle vetrine con opere d’arte, che trasformeranno ogni singolo spazio in una mostra di bellezza che celebra i valori della compagnia.

La domination, curata dall’agenzia Dentsu Creative-Italia, continua all’interno di Rinascente, dove ogni dettaglio degli spazi è stato curato attentamente, dagli ascensori alle scale mobili: ogni elemento guida i visitatori in un viaggio dentro la bellezza di MSC Crociere, creando un'atmosfera unica e coinvolgente che culmina con un’installazione, che permetterà ai visitatori di salire a bordo del ponte dei sospiri di MSC Seaside per vivere un’esperienza unica e visitare alcuni dei luoghi più suggestivi di MSC Crociere.

“Siamo orgogliosi di approdare in Rinascente di Milano, vera e propria icona del capoluogo meneghino, con la nostra nuova brand campaign ‘In Viaggio verso la Bellezza’. - dichiara Leonardo Massa, managing Director di MSC Crociere ed Explora Journeys - Milano e la Lombardia rappresentano, infatti, un’area sempre più importante per le strategie di sviluppo di MSC Crociere. Non a caso, a metà dicembre abbiamo aperto il nostro primo Temporary Store proprio a Milano, in zona Gae Aulenti. Con questa iniziativa regaliamo a Milano e a chi si trova in piazza Duomo tutta l’emozione che solo il mare sa regalare”.

L’installazione fa percepire anche l’attenzione che la MSC pone a tutela dell’ecosistema marino con il rumore ridotto delle eliche e rappresenta anche l’attenzione e la meticolosità del sistema di purificazione dell’acqua e di restituzione della stessa al mare con tubi illuminati, che spiegano come dall’acqua del mare MSC Crociere produca a bordo fino a 3 milioni di litri di acqua al giorno per nave, grazie a processi di osmosi inversa.