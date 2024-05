Findus rilancia la linea Fish Bar con due referenze in formato XL

Simbolo della cultura dello street food il burger è tra i piatti più amati. Nelle sue varianti più apprezzate, il Fish Burger sta conquistando la scena e i palati degli italiani ed è scelto da 6 italiani su 10, come emerge dall'indagine "Dal freezer alla tavola: abitudini di consumo di pesce surgelato e bastoncini", promossa da Findus e condotta da AstraRicerche. In occasione del Burger Day (28 maggio), l’azienda leader nel settore surgelati rilancia due referenze iconiche a base di pesce: il Fish Burger XL e il Fish & Chips XL.

Il Fish Burger tra le versioni più amate

Stando ai numeri della ricerca non è solo il sapore del Fish Burger ad attrarre, ma anche la sua versatilità e praticità: ben 1 italiano su 2 lo considera il pasto ideale quando si desidera un’alternativa rapida ma gustosa. Un grande successo caratterizza questa proposta a base di filetti di merluzzo panato e croccante, tanto che, stando ai dati, più di 6 italiani su 10 hanno già avuto il piacere di assaggiarlo almeno una volta. Il 32,8% lo ha provato e non vede l'ora di replicare l'esperienza: spiccano tra questi i Millennials/Gen Y in prima linea in materia di tendenze gastronomiche da condividere con amici e familiari. Anche nelle famiglie con figli di età compresa tra 0 e 10 anni (38%) e tra 11 e 19 anni (38%), rivela l’indagine Findus/Astraricerche, c’è forte interesse.



La sua popolarità non è dovuta solo alla sua rapidità di preparazione. Oltre un terzo (32,6%) degli intervistati lo sceglie per includere più pesce nella propria dieta, evidenziando il desiderio crescente di integrare il pesce per i suoi benefici sulla salute e il benessere generale. Il 45,6% del campione lo preferisce per la sua praticità e velocità mentre il 43,4% lo considera un'opzione per variare il menù. Per quanto concerne le occasioni di consumo, il 34,6% lo sceglie per una cena in famiglia, il 16,1% in compagnia, il 14,4% lo considera una scelta perfetta per occasioni speciali e il 12,4% un’ottima soluzione per un pasto da gustare sul divano davanti alla tv.

Sempre più spazio sulle tavole degli italiani

Stando all’indagine Findus/AstraRicer, il 25,4% della popolazione lo include nel proprio menu almeno una volta ogni quindici giorni, il 14% una volta a settimana (con una percentuale significativa del 23% tra gli uomini Millennials/Gen Y). Per il 31% dei consumatori, il fish burger è un appuntamento mensile, con una particolare inclinazione tra le donne della Generazione X (38%) e nelle famiglie con figli maggiorenni (38%). Molti lo accompagnano alle classiche patatine fritte (46,5%), mentre altri optano per combinazioni diverse come contorni di verdure (35,8%), servito in un panino (27,3%), condito con salse (21,1%) oppure sperimentando sempre nuove ricette e condimenti (16%).

Findus ha deciso di rilanciare la linea Fish Bar, puntando a consolidare la sua presenza nel mercato dei burger a base di pesce, con Fish Burger XL e Fish & Chips XL, i più grandi rispetto a tutti gli altri prodotti di marca (dati Circana su Totale Italia, FY 2023) con un formato extra-large da 270 grammi a confezione. Realizzato con il 100% di merluzzo proveniente da pesca sostenibile e certificata MSC, i Fish Burger XL di Findus è avvolto in una deliziosa pastella e nel pangrattato semplice e croccante, che gli conferisce un gusto incondibile.