“UMBRE Best Experience 2023”, premiate le migliori esperienze turistiche del territorio

Sono stati premiati i vincitori di “UMBRE Best Experience 2023”, iniziativa promossa dalla rete al femminile con vocazione turistica “UMBRE” (United Marketing for Business and Regional Experience) e destinata alle migliori e più innovative esperienze turistiche realizzate sul territorio. I riconoscimenti sono stati consegnati durante l’evento organizzato al Teatro Caio Melisso di Spoleto, nell’ambito della manifestazione “EaT Enogastronomia a Teatro”.

Ufficio stampa

“UMBRE Best Experience 2023”, alla sua prima edizione, nasce con l’obiettivo di celebrare l’impegno e la capacità del settore turistico regionale di rendere la vacanza in Umbria un’esperienza unica e di valore.

I vincitori

L’iniziativa si è rivolta a tutti i soggetti privati e associazioni private (sportive, culturali e di organizzazione eventi) che operano sul territorio regionale in ambito turistico, alle startup e alle imprese e associazioni già costituite. I vincitori si sono aggiudicati la possibilità di ottenere un’analisi dei fabbisogni economico-finanziari e un’analisi strategica sul proprio posizionamento di marketing e comunicazione, attività che saranno realizzate dalle società specializzate Mediolanum e Weblive, partner del premio.

Per la categoria heritage (arte, cultura, patrimonio storico e artigianato) il premio è stato attribuito a Subterranea con l’esperienza “Narni Sotteranea”, dedicata alla scoperta, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio ipogeo di Narni.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento nella categoria food & wine (valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali) è stata Open Mind con il Festival “UWine”, evento dedicato alla valorizzazione del vino umbro, delle sue aziende e alla promozione del settore vinicolo.

Per la categoria nature (sostenibilità, paesaggi, sport, outdoor, biodiversità, animali) è risultata vincitrice la “SpoletoNorcia” con “SpoletoNorcia in MTB”, evento cicloturistico che ogni anno richiama in Umbria appassionati delle due ruote da tutta Italia e dall’estero.

Per la categoria emotion (wellness, wedding, eventi, family) il Premio è stato assegnato a Euromedia con “Acquasparta Be to Bee virtual experience”, allestimento multimediale immersivo incentrato sullo studio delle api.

I finalisti

Per ogni categoria del premio ci sono stati tre classificati e, fra questi, sono stati scelti i vincitori. Per la categoria heritage, oltre a quella vincitrice, si sono classificate le esperienze “Grand Tour Perugia” e “International Learning Weekend”; per la categoria food & wine si sono inoltre classificate “Evoluzione delle Consistenze dell’Olio” e “Goretti, non solo cantina”; per la categoria nature, oltre a quella vincitrice, si sono classificate le esperienze “C’era una volta il Mandriano a cavallo” e “Our Gym is Everywhere”; per la categoria emotion si sono inoltre classificate “Bettona Crossing” e “Bimbi in Cammino – Emozioni in natura”.

Alla cerimonia di premiazione, aperta dalle imprenditrici della rete “UMBRE” Federica Angelantoni, Ilaria Baccarelli, Ilaria Caporali, Cristina Colaiacovo e Michela Sciurpa e condotta da Franco Parlavecchio, sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Andrea Sisti e l’Assessore Giovanni Maria Angelini Paroli del Comune di Spoleto, la presidente del Centro per le pari opportunità della Regione Umbria Caterina Grechi e Dominga Cotarella, presidente della Commissione selezionatrice del Premio che ha visto in qualità di giurati anche Fabrizio Ravanelli, Veruska Picchiarelli, Antonio Boco e Aimone Romizi, oltre alla scrittrice Daniela Musini e al giornalista e scrittore Mario Benedetto, per un dialogo sull’imprenditoria femminile e sul passaggio generazionale.

“Siamo felici e orgogliose – affermano le imprenditrici della rete “UMBRE” Federica Angelantoni, Ilaria Baccarelli, Ilaria Caporali, Cristina Colaiacovo e Michela Sciurpa – della grande partecipazione e dell’entusiasmo che questa prima edizione del Premio ha saputo suscitare. Ringraziamo quanti hanno deciso di mettersi in gioco raccontando e mostrando le esperienze turistiche realizzate, tutte di assoluto valore. Con questa iniziativa abbiamo voluto riconoscere e celebrare quelle proposte turistiche capaci di coniugare la qualità delle attività offerte e la valorizzazione del territorio, con una particolare attenzione all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale”.