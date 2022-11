"Tgcom24Tour", mercoledì la settima tappa a Firenze

Mercoledì 9 novembre, a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, si terranno due tavole rotonde, che verranno trasmesse in streaming sul sito e in diretta sul Canale 51. Il direttore Paolo Liguori e il giornalista Dario Donato si interfacceranno con i rappresentanti delle istituzioni e le realtà imprenditoriali locali.

Le tavole rotonde e gli ospiti - La prima tavola rotond, moderata da Paolo Liguori, si terrà alle 11: "Governo, formazione e territorio". Gli ospiti dell'appuntamento saranno Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Dario Nardella, sindaco di Firenze; Roberto Di Pietra, rettore dell'Università degli Studi di Siena.

La tappa di Firenze si concluderà alle 14.30 con la seconda tavola rotonda dal titolo "Energia e inflazione, lo scenario competitivo per le imprese". Ospiti dell'appuntamento, moderato da Dario Donato: Annarita Cicciarelli, direttore marketing di Ruffino; Ernesto Ciorra, direttore Innovability di Enel; Luca Benvenuti, amministratore delegato di Unoaerre; Dino Passeri, direttore generale di Distretti Ecologici; Lucia Leotti, azionista Menarini; Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria; Massimo Antonelli, Massimo Antonelli, ceo di Ernst & Young Italia; Luigi Lazzareschi, amministratore delegato di Sofidel.

Come seguire "Tgcom24Tour" - Le tavole rotonde verranno trasmesse in streaming sui nostri sito e canali social, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle news nelle radio del Gruppo Mediaset.