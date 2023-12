"Tgcom24Tour", lunedì la quattordicesima tappa a Perugia

Lunedì 11 dicembre, all'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi", nell'ambito del convegno "Looking fo Umbria", organizzato da ESG89 Group, società impegnata nello sviluppo di relazioni B2B, si terrà una tavola rotonda, che verrà trasmessa in streaming sul sito e in diretta sul Canale 51.

Gli ospiti - La tavola rotonda, dal titolo "Umbria, il luogo dove scegliere di studiare, lavorare e investire", si terrà alle 20:30. Ospiti dell'appuntamento: Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria; Vincenzo Monetti, presidente Gruppo Monetti; Federico Montesi, ceo Energy Solutions; Andrea Marcantonini, Ceo MCT Italy; Dominga Cotarella, ceo Cantine Cotarella; Giovanni Giorgetti, presidente ESG89 Group.

"Looking for Umbria" - Con "Looking for Umbria", ESG89 Group vuole contribuire a sostenere convintamente il processo di attrattività e di crescita economica della regione insieme ai tanti stakeholder che credono nel valore del proprio territorio.

La location - La scelta della location del forum non è casuale. L'aeroporto dell'Umbria sta infatti registrando record su record di passeggeri salendo al secondo posto tra gli scali europei con un traffico annuo sotto i cinque milioni di passeggeri in base al rapporto di Aci Europe. Lo fa grazie a una crescita del +194% rispetto allo stesso periodo del 2019. Quindi, rappresenta l’immagine di una regione dalle grandi potenzialità.

Come seguire "Tgcom24Tour" - La tavola rotonda verrà trasmessa in streaming sul nostro sito, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato, saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle notizie nelle radio del Gruppo Mediaset.