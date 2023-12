"Tgcom24Tour", Umbria: il luogo dove scegliere di studiare, lavorare e investire

"L'Umbria, dal mio punto di vista, è una Regione che può fare dei passi avanti velocemente. È facile parlare bene dell'Umbria perché ha tutte le caratteristiche per poter essere una Regione centrale, che dà un impulso e crea innovazione", ha commentato Monetti.

"Siamo uno dei posti in Italia in cui è nata l'energia rinnovabile. Quindi, in un momento di grande moda della transizione energetica, noi vantiamo una tradizione unica. E questo ci facilita abbastanza, siamo rinnovabili nel Dna. Tutto ciò si sposa e si associa, per quanto riguarda il nostro settore, al fattore digitale. Infatti, in questo momento, il green è sinonimo di rispetto per l'ambiente, ma anche di tecnologia. Non parlo di estero, ma di territori circostanti. Noi siamo presenti in buona parte del territorio nazionale e sicuramente cerchiamo di sbandierare il più possibile questa nostra origine perché è un fattore di marketing importante", ha dichiarato Montesi.

"Io mi sento molto radicato in questa regione, ho viaggiato moltissimo, ma torno sempre qui. Il messaggio più forte che vorrei dare è che questo posto è vivibile 12 mesi l'anno per qualsiasi aspetto: la passeggiata, la bici. Il benessere, lo stare bene fanno parte della quotidianità", ha aggiunto Marcantonini.

"Noi siamo follemente innamorati del nostro territorio. Probabilmente perché abbiamo avuto la fortuna di nascere e crescere in questa regione, una delle più belle d'Italia. Credo che noi imprenditori abbiamo un dovere: collaborare con le istituzioni. L'ottimismo dell'imprenditore deve essere messo a disposizione delle istituzioni. Se si investe sul territorio cresce anche l'azienda. In termini di brand awareness, di consapevolezza e di fatturato. Quindi basta lamentele, ma fatti concreti", ha affermato Cotarella.

"Noi il prossimo anno festeggiamo 35 anni di attività e il nostro ruolo è stato sempre quello di contribuire alla crescita delle imprese umbre e non umbre. Oggi è il momento giusto per fare dell'Umbria una regione molto attrattiva e scalare le classifiche nazionali. Abbiamo trascorso due anni con il Covid: anni terribili dal punto di vista della malattia, ma trascorrerli qui è stato forse meno pesante. Questo ci ha fatto riscoprire la capacità di poter attrarre i clienti dall'Italia e dall'estero con il sorriso e con le bontà che possiamo offrire. L'imprenditoria umbra è sana ed eticamente impegnata, però è giunto il momento di togliersi la patina di timidezza ed essere più capaci di comunicare fuori cosa di bello, buono e sostenibile è in grado di fare. Il filo conduttore turismo-imprese-enogastronomia-sostenibilità deve fare dell'Umbria una regione attrattiva sia per i giovani sia per altri imprenditori. Qui si ha una grande capacità di fare squadra. Farlo significa essere vincenti perché si è dentro a un sistema vincente. Non vogliamo chiuderci, ma aprirci. L'Umbria aperta è un'Umbria vincente", ha sottolineato Giorgetti.

"Gli imprenditori sono sempre molto attenti e quindi non possono non aver notato il cambiamento epocale che sta subendo questa Regione. Abbiamo investito molto sulla comunicazione, abbiamo fatto delle campagne di promozione che riguardano tutto ciò che può essere offerto a livello nazionale e internazionale e il ritorno è evidente e sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo la fortuna di avere molte imprese che, seppur piccole o piccolissime, rappresentano nel panorama mondiale delle eccellenze così importanti che si trovano solo qui. Bisogna fare squadra", ha concluso Tesei.