"Tgcom24Tour", giovedì la quindicesima tappa a Milano

Giovedì 4 aprile, alla Torre PwC, a CityLife , si terranno tre tavole rotonde, che verranno trasmesse in streaming sul sito e in diretta sul Canale 51.

"Tgcom24Tour" , il format itinerante di Tgcom24 che porta l'informazione economica sul territorio, torna a Milano per la sua quindicesima tappa.

Le tavole rotonde e gli ospiti - Si parte alle 9:45 con la prima tavola rotonda, "Formazione, lavoro e territorio. Colloquio con Paolo Liguori", durante la quale il direttore Liguori intervisterà Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell'Istruzione e del Merito; Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, e Donatella Sciuto, rettore del Politecnico di Milano.

Alle 14:15, si terrà la seconda tavola rotonda: "Impatto, innovazione e digitale: imprese alla sfida della transizione". Ospiti dell'appuntamento: Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei deputati; Andrea Toselli, ad Pwc; Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance Facile.it; Massimo Di Tore, Corporate and product communication & Marketing Manager DR Automobiles; Gian Luca Di Petro, ceo Hisense, e Lucia Silva, Group Chief Sustainability Officer Assicurazioni Generali.

La tappa si concluderà alle 16:25 circa con la terza e ultima tavola rotonda: "Obiettivo sanità: priorità e rapporto pubblico-privato". Ospiti: Marcello Gemmato, sottosegretario al ministero della Salute; Stefano Massaro, ceo Cerba Health Care, Luigi Poli, Direttore Commerciale Amel Medical Division e Francesco Galli Presidente Strategy and Operations Gruppo San Donato.

Come seguire "Tgcom24Tour" - Le tavole rotonde verranno trasmesse in streaming sui nostri siti e canali social, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato, saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle notizie nelle radio del Gruppo Mediaset.