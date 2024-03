"Tgcom24Tour", la Torre PwC: scopri la location della tappa di Milano

La Torre - La Torre Libeskind - identificabile come Torre PwC, - è la sede di Milano di PwC, un network con oltre 364.000 professionisti in tutto il mondo, di cui oltre 8.000 in Italia, impegnati a garantire qualità nei servizi di revisione, di consulenza strategica, legale e fiscale alle imprese. La Torre è stata, sin dalla sua progettazione da parte dell’architetto di origini polacche Daniel Libeskind, denominata “Il Curvo”, essendo stata concepita dal suo ideatore come parte di una sfera ideale che avvolge e completa la Piazza Tre Torri. L’architetto ha inoltre frequentemente sottolineato di essersi ispirato nel delineare la sua forma scultorea alle curve ininterrotte dell’opera marmorea Pietà Rondanini di Michelangelo.

Come si struttura la Torre - La Torre, con i suoi 33.500 m2 di superficie e 175 metri di sviluppo verticale, si struttura in: 4 livelli di piani interrati destinati a locali tecnici a servizio della Torre, parcheggi, aree di deposito e spazi commerciali; una Hall d’ingresso al piano terra di rappresentanza, a tripla altezza, direttamente accessibile sia dal piano -1 dove si trovano lo Shopping District e l’uscita della metropolitana M5, sia dalla nuova piazza urbana; 28 piani direzionali, dal primo al ventottesimo, che si contraddistinguono per una superficie che varia leggermente da un piano all’altro in funzione dello sviluppo geometrico della Torre, conferendo dinamicità agli spazi; la “Corona”, al vertice della Torre, che presenta un volume vetrato in linea con l’andamento sferico sottostante dell’edificio, ispirata alle cupole rinascimentali italiane.

Grande attenzione alla sostenibilità - Con la realizzazione della Torre, nel 2020, si è conclusa l’area direzionale del progetto CityLife. L’edificio ha infatti completato, insieme alle due torri già finalizzate, il Business District di CityLife. L’intero progetto CityLife si contraddistingue per una forte attenzione alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente. In particolare, la Torre PwC è un edificio di eccellenza in termini di sostenibilità: la struttura, gli impianti e la tecnologia sono stati progettati per minimizzare i consumi energetici e di acqua e massimizzare il comfort ambientale delle persone che lo vivono.