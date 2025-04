"Tgcom24Tour", scopri la Torre PwC: la location della tappa di Milano

La Torre - La Torre Libeskind - identificabile come Torre PwC, - è la sede di Milano di PwC, un network con professionisti in tutto il mondo impegnati a garantire qualità nei servizi di revisione, di consulenza strategica, legale e fiscale alle imprese. È stata progettata dall'architetto di origini polacche Daniel Libeskind. Con i suoi 33.500 m2 di superficie e 175 metri di sviluppo verticale, si struttura in: 4 livelli di piani interrati destinati a locali tecnici a servizio della Torre, parcheggi, aree di deposito e spazi commerciali; una Hall d'ingresso al piano terra di rappresentanza, a tripla altezza, direttamente accessibile sia dal piano -1 dove si trovano lo Shopping District e l'uscita della metropolitana M5, sia dalla nuova piazza urbana; 28 piani direzionali, dal primo al ventottesimo, che si contraddistinguono per una superficie che varia leggermente da un piano all'altro in funzione dello sviluppo geometrico della Torre, conferendo dinamicità agli spazi; la "Corona", al vertice della Torre, che presenta un volume vetrato in linea con l'andamento sferico sottostante dell'edificio, ispirata alle cupole rinascimentali italiane.