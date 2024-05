"Tgcom24Tour", mercoledì la sedicesima tappa a Roma

Ospiti dell'appuntamento: Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Francesco Bonini, rettore della Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA); Luigi Ferraris, ad Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, e Marco Abate, rettore Università degli Studi Guglielmo Marconi

Le tavole rotonde e gli ospiti - Si parte alle 9:45 con la prima tavola rotonda, dal titolo "Sanità e formazione", durante la quale il direttore Liguori intervisterà Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, e Francesco Bonini, rettore della Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA).

Alle 14:15, si terrà la seconda tavola rotonda: "Imprese, nuove professioni e mobilità". Ospiti dell'appuntamento, moderato da Dario Donato: Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Luigi Ferraris, ad Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, e Marco Abate, rettore Università degli Studi Guglielmo Marconi.

La tappa si concluderà alle 16:30 con il terzo e ultimo appuntamento: "Paolo Liguori intervista il sindaco Roberto Gualtieri", in cui, appunto, il direttore intervisterà il sindaco di Roma.

Come seguire "Tgcom24Tour" - Le tavole rotonde verranno trasmesse in streaming sui nostri siti e canali social, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato, saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle notizie nelle radio del Gruppo Mediaset.