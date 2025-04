"Tgcom24Tour" a Milano focus su università, nuovi lavori e governo del territorio

Università Statale tra ricerca, formazione e transizione verso il mercato del lavoro - "L'Università degli Studi di Milano è un grande ateneo multidisciplinare, fortemente orientato alla ricerca ma anche molto attento al tema delle competenze e della transizione verso il mercato del lavoro. In primo luogo, stiamo continuando a potenziare le nostre infrastrutture di ricerca e, in questo senso, mi piace fare un accenno al nuovo campus dell'Università Statale "Mind" (sarà attivo dal 2027 e ospiterà 23mila tra studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo-bibliotecario) nell'area che fu quella dell'Esposizione Universale del 2015. Per quanto riguarda gli studenti, abbiamo tutte le discipline e stiamo lavorando molto per rinnovare l'offerta formativa proprio per rispondere ad alcune esigenze del mercato del lavoro e della società in generale, che sono legate alle transizioni green e digitale", ha spiegato Brambilla.