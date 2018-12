Young Signorino si mostra per la prima volta in tv a "Matrix"

Fenomeno del panorama trap italiano - sebbene lui non si definisca trapper né rapper -, il diciannovenne Young Signorino (al secolo Paolo Caputo) è un personaggio controverso e del quale non si sapeva molto prima della sua intervista a "Matrix". Ospite di Chiambretti, ha svelato molti aspetti della sua vita rimasti fino a quel momento sconosciuti. Artista e provocatore, Young Signorino si è dimostrato una persona schietta e diretta, senza peli sulla lingua, e nel creare dei parallelismi generazionali con Orietta Berti a sua volta ospite del programma si è venuti a scoprire qualcosa di più di questo ragazzo che dichiara, convinto, di essere figlio di Satana.



La sua vita è un tale segreto che nessuno è stato a conoscenza del suo matrimonio fino a quando non ha dichiarato di essersi sposato. Il primo ottobre infatti si sono celebrate le nozze fra lui e Jessica Loren, ragazza di cui si sa poco e nulla. A seguito del matrimonio, Signorino ha deciso anche di fare chiarezza sulla questione "figlio": il fatto che il giovane trapper fosse padre dell'età di diciassette anni era infatti una leggenda metropolitana che lui stesso ha voluto smentire. "Per rispetto di mia moglie mi sento di smentire la faccenda 'Young Signorino ha un figlio'. Sono stato obbligato a dire/fare certe cose. Quindi ho una moglie. Non ho un figlio. Ma avrò un figlio spero presto."