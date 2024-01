Torna "X-Style", il magazine di Canale 5 condotto da Giorgia Venturini

Martedì 30 gennaio in seconda serata tra moda, costume, tendenze e personaggi dello stile

Tgcom24

Tra gli argomenti trattati: "Che ne sarà della bellezza?". Tra novità e immancabili ripescaggi dal passato, il nuovo anno promette di stupire ed emozionare. Complice un’alleata, allo stesso tempo antagonista: l’intelligenza artificiale.

Futuristica, cosmopolita e ricca di opportunità: Dubai raccontata da chi, in questa città, ha immaginato il proprio futuro. Le novità nel mondo delle quattro ruote: parcheggio teleoperato, assistenza alla guida, intelligenza artificiale, sempre di più la tecnologia sale a bordo per accelerare verso il futuro. Fenomeno Taylor Swift: musica, moda, cinema e società, tutti pazzi per la grande narratrice dell’era moderna.