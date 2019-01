Walter Nudo: "Sono ancora single e la mia astinenza sessuale dura da 13 mesi..."

Nel suo passato più di 1200 spettacoli come spogliarellista e poi una particina in "Beautiful", tante apparizioni televisive, la fama di "bellissimo", la vittoria a "L'Isola dei Famosi" del 2003 e quella recente al “GFVip 2018”. Lui è Walter Nudo , che intervistato da Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque" , svela, tra ironia e serietà, ciò che molti, anzi molte, desideravano sapere da settimane: "Non mi sono rifidanzato, sono ancora single e la mia astinenza dal sesso dura ancora oggi...".

“Manco dall’Italia da 21 giorni e mezzo, un minuto dopo la fine di Domenica Live ero sull’aereo per Cuba, quindi ti chiedo: sei ancora casto?”, domanda la conduttrice. Della lunga astinenza dal sesso dell'ex concorrente del “GFVip” si parlava da tempo, e adesso Walter Nudo conferma: "Sono casto non da un anno no, ma da 13 mesi sì". La d'Urso conduce poi, tra ironia e sottile malizia, l'intervista su molti altri temi caldi che riguardano il bel modello...



Da Francesca Cipriani, letteralmente innamorata di lui e che l'ha incaricata di farsi invitare a cena per parlare di lei, all'ex moglie francese, Céline Mambour, a cui Nudo sembra essere ancora legato.

E poi il passato da spogliarellista, di cui il modello dice di vergognarsi un po', la sua incapacità di "trovare una donna con la quale amore e sesso combacino...", i due bellissimi figli...

Per finire con una reale richiesta di invito a cena: "Ho promesso a Francesca che saremmo andati a cena insieme, ma per parlare di lei, quindi ora sei costretto ad invitarmi", dice la d'Urso e poi aggiunge scherzando: "Sono una donna casta e seria, intendo rimanerlo. Ho due figli quasi coetanei dei tuoi"...